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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بكلمات مؤثرة..  نادية الجندي تودع سهير البابلي

سهير البابلي ونادية
سهير البابلي ونادية الجندى

نعت النجمة نادية الجندي الفنانة القديرة سهير البابلي التي وافتها المنية مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض.
 

وكتبت نادية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "‏ ربنا يصبر أهلها ومحبيها ويرحمها سهير_البابلي فنانة لا تعوض فهي إحدى نجمات الزمن الجميل الملتزم المخلص لعمله ولفنه وقدمت العديد من الأعمال الجميلة والجيدة والقيمة التي لن ينساها أي شخص فنها الحقيقي الذي قدمته لن يموت أبدا وسيظل باقيا مدى العمر .
 

وتابعت "سهير البابلي لم تكن رائعة فقط على المستوى الفني وإنما أيضا كانت كذلك على المستوى الإنساني من حيث الرقي وحب زميلاتها .
 

وأضافت" كانت بيننا صداقة جيدة ربما لم نكن نلتقي بسبب تركيزها في المسرح وتركيزي في السينما أما العلاقة الإنسانية كانت جيدة وطيبة دوما كنت اسأل عنها وتبادلني هي أيضا  السؤال وأحيانا كنا نلتقي في أثناء أداء مناسك العمرة .
الله يرحمها يارب خالص التعازي لبنتها نيفين".
 

وتوفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

 

نادية الجندي تودع سهير البابلي الرعاية المركزة وافتها المنية الفنانة الكبيرة صراع مع المرض خالص التعازي

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