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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: انتشار الأطقم الفنية وسيارات شفط المياه تحسبا لأي طارئ

سيارات شفط المياه
سيارات شفط المياه

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، الإثنين، أنه فى إطار خطة المحافظة لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة خلال الفترة القادمة ، فإن المحافظة قامت بالدفع بعدد كبير من المعدات والسيارات الناقلة ، وتم تمركز سيارات النافوري والكسح والفاكيوم بمختلف الأحياء بالإضافة للأطقم الفنية وسيارة السيول  للتعامل السريع مع اي آثار الأمطار فور سقوطها ، وسرعة سحب المياه وتصريفها وتوزيعها .بعد ان تم تطهير مصارف المياة وبالوعات الأمطار  

ووجه "محافظ بورسعيد " بالاستعداد المكثف من كافة الأجهزة المختصة والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى ومتابعة كفاءة محطات الصرف أولا بأول، والتأكد من كفاءة مصارف مياه الأمطار بحيث تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار، وذلك استعدادا لاحتمالية تساقط الأمطار بغزارة خلال الفترة القادمة.

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وكانت محافظة بورسعيد قد شهدت مساء اليوم سقوط الأمطار  والتي لم توثر تماما علي طبيعة الحياة بالمحافظة نظرا للاستعدادات المبكرة للأجهزة التنفيذية وتطهير مصارف المياة وبالوعات الامطار

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