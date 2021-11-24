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إلهام أبو الفتح
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منوعات

الحاجة أم الاختراع.. ابتكار هاتف ذكي مخصص للكلاب

صدى البلد

لم يعد هناك داعٍ لـ تدريب الكلاب على استخدام الهاتف الذكي للبقاء على اتصال، ومن منطلق الحاجة أم الاختراع تم اختراع جديد يسمىDogPhone يتيح للكلاب إجراء مكالمات فيديو مع أصحابهم في أي مكان في العالم.


اخترعت الدكتورة إيلينا هيرسكيج دوجلاس من جامعة جلاسكو دوغفون ، وهي كرة قابلة للمضغ مزودة بجهاز استشعار للحركة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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عندما يلتقط "زاك" هو كلب دكتور هيرسكيج دوجلاس البالغ من العمر 10 سنوات ، الكرة  يبدأ تلقائيًا مكالمة فيديو عبر جهاز كمبيوتر محمول في غرفة المعيشة الخاصة بها ، مما يسمح للكلب "زاك" رؤيتها والتفاعل معها.


قال الدكتور هيرسكيج دوجلاس: 'هناك المئات من' الألعاب الذكية 'المتصلة بالإنترنت في السوق والتي يمكن لأصحاب الكلاب شراؤها لحيواناتهم الأليفة ، من أجهزة مراقبة اللياقة البدنية إلى موزعات العلاج التي يتم التحكم فيها عن بُعد'.

وأضافت:"فإن الغالبية العظمى منها مبنية مع وضع احتياجات أصحاب الكلاب في الاعتبار ، مما يتيح لهم مراقبة حيواناتهم الأليفة أو التفاعل معها أثناء تواجدهم بعيدًا عن المنزل".

كما أكملت:" يبدو أن القليل منهم يفكرون فيما قد تريده الكلاب بأنفسهم ، أو كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفيدهم ككائنات حية لديها أفكار ومشاعر خاصة بها".

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لاحظت الدكتورة الألعاب المفضلة لدى كلبها زاك، واستقرت في النهاية على كرة ناعمة، بمجرد توصيل هذا بالإنترنت ، تم تدريب عدة مرات على كيفية بدء مكالمة فيديو.

على مدار الستة عشر يومًا التالية ، أجرى زاك عشرات المكالمات ، بعضها كان 'عرضيًا' أثناء نومه فوق الكرة، ومع ذلك  ورد أن الكلب أبدى اهتمامًا كبيرًا بمكان وجود صاحبه.

الهاتف الذكى اتصال مكالمات فيديو العالم تكنولوجيا الحاجة أم الاختراع

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