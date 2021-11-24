كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

كتبت الفنانة تيسير فهمي، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على حادث وفاة شقيقها «علي» في حريق مستشفى خاص بالمهندسين.

وكتبت تيسير فهمي ، في تعليقها عبر فيسبوك: «أشكر كل من تقدم بالمواساة أو التعزية لي سواء على العام أو الخاص أو الاتصال أو الحضور شخصيًا .. شكرًا من القلب».

وفاة شقيق تيسير فهمي

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة تيسير فهمى - قبل يومين - وفاة شقيقها من خلال منشور عبر حسابها بعلى فيسبوك، كتبت فيه: «شقيقي علي فى ذمة الله».

جنازة شقيق تيسير فهمي

ودعت الفنانة المعتزلة تيسير فهمى جثمان شقيقها ، حيث تم دفنه اليوم بمقابر الأسرة ، وسط حالة من الحزن والانهيار سيطرت عليها .

وظهر على الفنانة تيسير فهمى حالة من الصدمة والأنهيار خاصة وان شقيقها كان قد بدأ يتعافى من فيروس كورونا وكان من المقرر ان يخرج خلال الفترة القادمة ، الا انه اختنق نتيجة الى نشوب حريقة فى المستشفى ، وهو ما وصفته بالأهمال .

وحرص عدد من أقارب الفنانة تيسير فهمى على مساندتها ، بالإضافة الى بعض أصدقائها من خارج الوسط الفنى .

تيسير فهمى فى سطور

الجدير بالذكر أن تيسير فهمى تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، وعملت فى بداياتها في مسرح الشباب، ثم في التلفزيون من خلال عدة مسلسلات منها (الغضب، العقاب) .

ثم اتجهت بعد ذلك الى لسينما بعد أن رشحها المخرج (بركات) الذي شاهدها إحدى المرات وهي تجسد مشهدا تمثيليا أثناء دراستها بالمعهد للمشاركة في بطولة فيلم (شباب تحت العشرين) عام 1979، لتنطلق بعدها وتتعدد أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمال تيسير فهمى فى السينما “ التوت والنبوت ، الليلة الموعودة ، العوامة رقم 70 ، صيد الحيتان ”.

أما فى التليفزيون فقد قدمت عدد من الأعمال الناجحة ، مثل : أماكن في القلب، رافت الهجان 1 ، وجمهورية زفتى ، والذى دخلت فى خلاف شديد مع مخرجه إسماعيل عبد الحافظ ، حتى انها رفضت العمل معه مرة أخرى ، أو المشاركة فى الجزء الثاني .

جاء خلاف تيسير فهمى مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ بسبب وضع اسمها على التتر بشكل لا يرضيها، كما تم حذف عدد من مشاهدها وصل الى النصف بحسب ما أكدت فى حوار لها فى جيدة الاهرام عام 1998 .

وكشفت تيسر فهمى خلال الحوار عن أنها رفضت الاشتراك فى الجزء الثاني من المسلسل ، ولو ستحصل على الاوسكار فى حال مشاركتها .