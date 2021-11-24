طريق الكباش بين الماضي والحاضر بقصر ثقافة المنيا

عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا برئاسة الدكتور شوقى السباعى ندوة بعنوان "طريق الكباش بين الماضي والحاضر"، وقدم الندوة السيناريست عماد يوسف النشار، موضحا دور الأدب الكبير في الغوص فى جميع مناحي الحياة، وخصوصا تاريخ مصر العريق عبر العصور.

هدية مصر

أعقب ذلك مقدمة للكاتب سعيد عوض، وجه فيها الشكر لنادي أدب المنيا لحرص القائمين عليه في تبنى كل جديد، ثم تحدث الدكتور محمد أحمد، مدير إدارة البحث العلمي بوزارة السياحة والآثار، والذى ألقى نظرة عامة على مدينة الأقصر قديمًا، والتى كانت تسمى مدينة المائة باب، ومدينة الشمس ومدينة الصولجان، وسماها العرب مدينة الأقصر نظرا لقصورها ومعابدها الكثيرة، وقد تحدث أيضا عن طريق الكباش.

ثم أوضح في حديثه جهود الدولة المستمرة وتبنيها لعمليات تطوير وترميم المواقع الآثرية المختلفة، بجانب الإحتفاليه الكبري التى ستقام قريبًا في طريق الكباش، مؤكدا أنها هدية مصر للعالم أجمع، بما لديها من إرث إنساني كبير.