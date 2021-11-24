سكان مركز بسيون بالغربية يشكون من توقف مشروع الصرف الصحي بها

ارسل القارئ مرشدي احمد القشاش شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توقف مشروع الصرف الصحي بالمركز الذي يسكن بيه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مركز بسيون قريه حصه آبار بمحافظة الغربية من عدم وجود صرف صحي بالمركز ومن عام ونصف تقريبا نائب المركز الاستاذ سامح حبيب قد تقدم بطلب المسؤلين وتم الموافقه على تركيب شبكة صرف صحي للبلد أثناء انتخابات مجلس الشعب واسند المشروع لشركه المقاولون العرب والخطط اترسمت والبلد وفرت قطعه الأرض وبدأ الحفر ولكن الحفر حاليا موقوف منذ شهر رمضان.

وتابع البلد كلها غرقت مياه من مياه الأمطار من ناحيه ومن ناحيه تانيه المياه الجوفيه التي تظهر من تحت المنازل حضرات الساده المسئولين احنا في كارثه المنازل هتقع من كثره المياه والمشروع متوقف ومفيش احد من المسؤلين بيسأل.

وتابع اتضح ان فيه خطأ في التخطيط لتنفيذ المشروع احنا في كارثه والمنازل هتقع علي اهلنا هنا ومنسوب المياه تحت المنازل لا ينقص بل يزيد ولا نستطيع ان نعرف هل هذه المياه هي مياه جوفيه او مياه صرف .

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