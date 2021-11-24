عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مركز بسيون بالغربية يشكون من توقف مشروع الصرف الصحي بها

صدى البلد

 

ارسل القارئ مرشدي احمد القشاش شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من توقف مشروع الصرف الصحي بالمركز الذي يسكن بيه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مركز بسيون قريه حصه آبار بمحافظة الغربية من عدم وجود صرف صحي بالمركز ومن  عام ونصف  تقريبا نائب المركز الاستاذ سامح حبيب قد تقدم بطلب المسؤلين وتم الموافقه على تركيب شبكة صرف صحي للبلد أثناء انتخابات مجلس الشعب واسند المشروع لشركه المقاولون العرب والخطط اترسمت والبلد وفرت قطعه الأرض وبدأ الحفر ولكن الحفر حاليا موقوف منذ شهر رمضان.

وتابع البلد كلها غرقت مياه من مياه الأمطار من ناحيه ومن ناحيه تانيه المياه الجوفيه التي تظهر من تحت المنازل حضرات الساده المسئولين احنا في كارثه المنازل هتقع من كثره المياه والمشروع متوقف ومفيش احد من المسؤلين بيسأل.

وتابع  اتضح ان فيه خطأ في التخطيط لتنفيذ المشروع احنا في كارثه والمنازل هتقع علي اهلنا هنا ومنسوب المياه تحت المنازل لا ينقص بل يزيد ولا نستطيع ان نعرف  هل هذه  المياه هي مياه جوفيه او مياه صرف .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل
على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتقدم على شيريف المولدوفي 2-0 في دوري أبطال أوروبا

شوط أول سلبي بين ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا

الحوامل والمرضعات .. صحة النواب توضح تفاصيل التلقيح بالجرعة الثالثة لـ كورونا

بعد الصدى الواسع للروبوت إيلو.. الكومي يشارك في أكبر معرض للفضاء بالعالم

استفزاز جديد .. إسرائيل تصادق على بناء أكبر حي استيطاني في القدس

اتهمت دجالا بالزواج بها تحت تأثير المخدر.. وهذا ما حدث لها |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرض الإعلامية بسمة وهبة لوعكة صحية على الهواء.. وإنهاء حلقة برنامجها

إخلاء عاجل للمنازل .. حريق وانفجارات هائلة بـ مصنع ببريطانيا |فيديو

تحرك أمني عاجل بعد العثور على 13 حمارًا مسلوخًا ببني سويف

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

انتشار الجيش الإثيوبي حول سد النهضة .. تفاصيل بالصور

يمتلك منجميّ ذهب في تيجراي.. الديهي: ساويرس استثماراته ضخمة بإثيوبيا ..فيديو

"الصحة" تعلن شروط وضوابط الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن صورة اصطفاف 3 كواكب فوق الأهرامات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

أول لقطات من مسلسل هند صبري "البحث عن علا" قبل طرحه على نتفليكس

فيديو

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

ماذا قال هاني شاكر عن محمد رمضان وويجز وحمو بيكا؟ "فيديو"

لماذا يحدث تساقط الشعر ؟.. إليك أحدث العلاجات.. فيديو

للبشرة السمراء والبيضاء .. تعرفي على نوع الليزر المناسب لإزالة الشعر

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ