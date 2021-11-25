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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: ورشة عمل عن بنك المعرفة المصري بكلية الآداب

ورشة عمل حول بنك
ورشة عمل حول بنك المعرفة المصري بأداب الفيوم

 

 نظم قسم المعلومات وعلوم المكتبات،بكلية الاداب جامعة الفيوم  ،  تحت رعاية أ.د محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف أ.د أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، وأ.د أحمد بقوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

 وبرئاسة أ.د زينب أبو الخير، رئيس قسم علوم المعلومات بالكلية، ورشة عمل حول بنك المعرفة المصري،  بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية، وذلك اليوم الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

 

بحضور د. نجوان عاصم، مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، وممثلين عن بعض المدارس الخاصة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

حاضرت خلال الورشة أ.د زينب أبو الخير، حيث أوضحت أهمية بنك المعرفة، الذي يعد أكبر مكتبة رقمية  في العالم، ويتيح هذا البنك المحتوى العلمي والمعرفي للعديد من الموسوعات العلمية والمواد والمناهج التعليمية مجانًا، لكافة فئات المجتمع المصري؛ مواطنين، وباحثين، والطلاب على اختلاف فئاتهم العمرية.

 

وصرَّح أ.د أحمد عبد السلام، عميد الكلية  إن "بنك المعرفة" هو المنقذ من الأمية الثقافية، لما يحتويه من كم هائل من مصادر المعرفة، التي تصدر عن كبرى دور النشر ومصادر المعلومات.

 

وأشارت  د. نجوان أحمد عاصم، أن هذه الورش التدريبية تأتى في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، والذي يعد أهم أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

 

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جامعة الفيوم ورشة عمل بنك المعرفة المصري كلية الاداب

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