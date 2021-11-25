جاجوار XJC الكلاسيكية تعود بلمسات عصرية مذهلة | صور

بعد ارتفاع الطلب مؤخراً على السيارات الكلاسيكية المعدلة والعائدة للحياة من جديد، قدمت العديد من الشركات عده خطط ومشاريع خاصة لبناء سيارات من هذا النوع، وأصبحت هناك منافسة شرسة وقوية في تلك الفئة، ومن بين هذه المشاريع كشفت شركة كار ليكس البولندية عن مشروعها لإعادة إحياء سيارة جاجوار XJC الكلاسيكية.

تعتبر سيارة جاجوار XJC الكلاسيكية نسخة معدلة من سيارة جاجوار XJC كوبيه الشهيرة التي سجلت حضورها لأول مرة في عام 1973 وتم استلهام تصميمها من شقيقتها XJ، وسجلت السيارتين نجاحاً مبهراً، حيث تم بيع 10487 سيارة من الطرازين.

تستمد سيارة جاجوار XJC قوتها من محرك V8 يولد قوة تصل الى 400 حصان مع علبة تروس جديدة تنقل القوة الى العجلات الخلفية، وتم تحسين نظام الثبات والديناميكية الهوائية لتناسب قوة المحرك الجديد.

حصلت سيارة جاجوار XJC الكلاسيكية على تعديلات مهمة و مميزة على مستوى الهيكل الخارجي، حيث تم تزويدها برفارف عريضة على كلا المحورين الأماميين، و تم تزويدها بإطارات رياضية كبيرة الحجم للتناسب مع حجم الرفارف الجديدة.

زودت سيارة جاجوار XJC بنظام تعليق جديد أدى الى خفض السيارة أكثر من السابق مع توسيع المحور الأمامي و الخلفي بشكل جديد و تزويدها بشبكة أمامية كبيرة، ومصد أمامي كبير بنفس لون الهيكل، ومصابيح LED أمامية و خلفية، ومن الخلف شهدت إلغاء المصد الخلفي، والمصابيح الخلفية السوداء، وتم تحديث الناشر الخلفي وتزويدها بأنابيب عادم رياضية رباعية.

و من الداخل تأتي سيارة جاجوار XJC بمقصورة أمامية محسنة تم إعادة تصميم بمكونات جلدية وخشبية فاخرة بدون أي أجزاء بلاستيكية، مع إعادة تصنيع القطع المعدنية في لوحة التحكم وعجلة القيادة، ولم يتم تزويد السيارة بشاشة لمس لإبقاء الطابع الكلاسيكي عليها.