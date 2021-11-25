محافظ أسوان يشيد بدور الأزهر ويكلف السكرتير العام بتفقد مساعدات دعم متضررى السيول

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور المجتمعى للأزهر الشريف والجهود المبذولة من بيت الزكاة المصرى بإشراف من فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

جاء ذلك على هامش تكليف محافظ أسوان للسكرتير العام اللواء حازم عزت بتفقد دفعة جديدة من المساعدات تضم 6 آلاف كرتونة للسلع الغذائية المهداه من بيت الزكاة والصدقات المصرى ، بالإضافة إلى ألف بطانية مقدمة من نادى روتارى مصر .

وأشار اللواء أشرف عطية بأن ذلك يعكس دور المشاكة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الحياة لطبيعتها بمختلف المناطق المتضررة مع توفير حياة كريمة للأسر والأهالى المقيمية فيها .

من الجهات المسئولة عن هذه المساعدات بضرورة التنسيق مع اللجنة المشكلة للإشراف على جهود المجتمع المدنى لإحتواء تداعيات السيول وذلك من أجل توحيد آلية توزيع المساعدات المادية والعينية ومنع الإزدواجية أو التكرار فى توزيعها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه فى مختلف المناطق المتضررة .

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر باسم أهالى المحافظة لرئيس الجمهورية على قراره الإنساني بضم قرى مركز أسوان ضمن القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " مما سيساهم في تحسين مستوى المعيشة في مختلف مجالات الحياة اليومية لأكثر من 400 ألف نسمة بعد تنفيذ المشروعات الواعدة في قطاعات المرافق العامة والخدمات الجماهيرية ، كما سيسرع من وتيرة العمل لتخفيف المعاناة عن القرى والمناطق المتضررة من السيول .

وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقرية غرب أسوان أحد القرى والمناطق المتضررة من السيول التي تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً.

ولفت أشرف عطية إلى أن هذه الزيارة تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسى بالمواطن المصري في كل مكان داخل الدولة المصرية ، وحرصه على الاطمئنان من أرض الواقع للجهود المبذولة من الحكومة ، وأيضاً المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب السياسية لسرعة احتواء تداعيات السيول وهو الذى لاقى ترحيب وإشادة من مواطني المحافظة سواء من أبناء قرية غرب أسوان أو القرى والمناطق المتضررة الأخرى لهذه الزيارة التاريخية .

وفى نفس السياق أوضح أشرف عطية بأن هناك اهتمام من القيادة السياسية بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة " وهو الذى تجسد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة قرية الشهامة إحدى قرى وادى الصعايدة بمركز إدفو وسط فرحة وسعادة أهالي القرية والقرى المجاورة لها بمتابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام والتي تخدم أكثر من ٤٠ ألف نسمة بقرى وادى الصعايدة ضمن ٣١ قرية رئيسية و ١٠١ قرية فرعية و ٣١4 نجع وكفر وتابع بمراكز " إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة " والتى تشهد تنفيذ 793 مشروع بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٤ مليار و91 مليون جنيه.