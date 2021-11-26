عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. علوم سياسية القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي الـ 22 واقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

29 نوفمبر… كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي الـ 22
تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 29 و 30 نوفمبر الجاري.

لدعم شباب الباحثين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات.. البحث العلمي تعلن عن فرصة ممولة جديدة
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  في أطار سعي الأكاديمية المستمر لدعم شباب الباحثين المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج والاستفادة من البنية البحثية العلمية

التعليم: تحليل PCR كل أسبوع للعاملين غير المطعمين بلقاح كورونا
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات ،  شددت خلالها على عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقرات العمل بدون اجراء تحليل PCR كل اسبوع.

دقائق على اختفاء اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل
دقائق قليلة تفصلنا على إنتهاء مواعيد إنتهاء الظاهرة الفلكية اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل الموجود في برج السرطان.

ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية"
ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن ندوة علمية بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية: طوق نجاة للمترجم“
الأحد ... تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الأسئلة الالكترونية
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 11 - 2021 و القنوات الناقلة

اليوم انتهاء الموجة الـ18 من المرحلة الثالثة لازالة التعديات على أراضى الدولة

أخبار السيارات| أفخم 5 موديلات بالامارات..الأقل استهلاكا للوقود موديل 2021 

فضل عظيم ليوم الجمعة وفيه ساعة استجابة.. احرص على هذه الأدعية

سلالة جديدة من كورونا في دول إفريقية تنذر بالخطر

أخبار الرياضة .. رئيس الكاف يحسم الجدل بشأن إقامة أمم افريقيا في الكاميرون .. الزمالك يهدد حارسه الدولي .. محمد صلاح يقترب من جائزة ذا بيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ