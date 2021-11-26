أخبار التعليم.. علوم سياسية القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي الـ 22 واقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



29 نوفمبر… كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي الـ 22

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي الكلية يومي الاثنين والثلاثاء 29 و 30 نوفمبر الجاري.

لدعم شباب الباحثين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات.. البحث العلمي تعلن عن فرصة ممولة جديدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في أطار سعي الأكاديمية المستمر لدعم شباب الباحثين المصريين في مجالات الفيزياء والرياضيات والحاسبات والطاقة للدراسة بالخارج والاستفادة من البنية البحثية العلمية

التعليم: تحليل PCR كل أسبوع للعاملين غير المطعمين بلقاح كورونا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمديريات ، شددت خلالها على عدم السماح بدخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقرات العمل بدون اجراء تحليل PCR كل اسبوع.

دقائق على اختفاء اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل

دقائق قليلة تفصلنا على إنتهاء مواعيد إنتهاء الظاهرة الفلكية اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل الموجود في برج السرطان.

ألسن عين شمس تنظم ندوة بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية"

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن ندوة علمية بعنوان ”استراتيجيات الترجمة الفورية: طوق نجاة للمترجم“

الأحد ... تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول الأسئلة الالكترونية

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.