عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مالكو هواتف سامسونج يشكون من مشكلة غريبة بتطبيق واتساب.. فيديو

واتساب
واتساب

يشكو العديد من مستخدمي هواتف جلاكسي Galaxy الذكية التابعة لشركة سامسونج، من ظهور مشكلة غريبة عند مشاهدة مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق واتساب WhatsApp.

 

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، أبلغ مستخدمو واتساب عن وجود مشكلة جديدة بـ إصدار التطبيق على هواتف سامسونج التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، حيث يؤثر بالخطأ على جودة مقاطع الفيديو فعند مشاهدتها تظهر خطوط خضراء على مقطع الفيديو.

 

صدمة لعشاق جلاكسي نوت.. سامسونج تقتل أحد أشهر هواتفها بشكل دائم

Galaxy A03.. سامسونج تعلن عن أحدث إصدارتها منخفضة التكلفة

 

مالكو هواتف سامسونج يشكون من مشكلة غريبة بتطبيق واتساب 


وتظهر المشكلة بهواتف Galaxy S21s الذكية التابعة لشركة سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 12، حيث انتقل مالكو الأجهزة إلى منتديات سامسونج وموقع ريديت Reddit للإبلاغ عن المشكلة الغريبة.

 

وذكر مالكو أجهزة سامسونج، أنهم لا يعرفون ما السبب وراء تعرضهم لهذه المشكلة حتى الآن، حيث تظهر المشكلة بشكل عشوائي مع مجموعة من الخطوط عند الحافة الأفقية أو الرأسية للفيديو الذي يتم عرضه عبر تطبيق واتساب.

 

وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن مستخدمي هواتف سامسونج ليس المتأثرين فقط بالمشكلة، حيث اشتكى بعض مستخدمي أجهزة  Pixel 6 من جوجل وOnePlus التابعة لشركة وان بلس أيضا من ظهور نفس المشكلة بمقاطع الفيديو على واتساب.

 

ويشير ذلك إلى أن قد يكون السبب الرئيسي وراء المشكلة المذكورة، هو خطأ في تحديث نظام التشغيل أندرويد 12 بشكل عام.

 

ولحين حل المشكلة الحالية التي يواجهها العديد من مستخدمي واتساب على هواتف سامسونج، يوصى الخبراء بإرسال مقاطع الفيديو عبر تطبيق المراسلة كـ "مستند"، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة للحفاظ على جودة مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر التطبيق.
 

سامسونج تطبيق واتسآب مشكلة غريبة هواتف سامسونج أندرويد 12

موضوعات متعلقة

بتصميم يحاكي هواتف آيفون.. تعرف على سعر موبايل Oppo Reno 7 من أوبو

أهم مميزات ويندوز 11 الجديد من مايكروسوفت.. تعرف عليها

شاهد.. صور مسربة تكشف تصميم تحفة هونر المنتظرة Honor 60

بـ 5 كاميرات.. هواوي تعلن رسميا نجم الفئة المتوسطة Nova 8 SE 4G

ترشيحاتنا

هاني حتحوت : إحياء ذكرى نهائي القرن من الأهلي أمر طبيعي «كرويا» حتى لو كان مستفزا

علي جمعة: المرأة إذا شاركت في نفقة البيت فلا قوامة كاملة للرجل.. فيديو

رشوان توفيق باكيا: مريت بتجارب قاسية ومعنديش حاجة باسمي غير موبايلي

محمد شريف: عقد الزمالك كان 3 ملايين جنيه ووقعت 4 سنوات ونصف

أحفاد رشوان توفيق : الظهر والسند صرف علينا فلوسه وعمره ما أشترى حاجة لنفسه

الأمن يكشف حقيقة فيديو غلق الطريق الدائرى الأوسطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. دوللي شاهين تفتح خزائن أسرارها في ندوة صدى البلد

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

المصطبة.. شاهدة على الحواديت الشعبية ولمة الأهل وتطورت للركنة المودرن|نوستالجيا

طلاق شيرين عبد الوهاب ووفاة وائل الإبراشي.. حقائق أم شائعات ؟

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ