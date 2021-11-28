مالكو هواتف سامسونج يشكون من مشكلة غريبة بتطبيق واتساب.. فيديو

يشكو العديد من مستخدمي هواتف جلاكسي Galaxy الذكية التابعة لشركة سامسونج، من ظهور مشكلة غريبة عند مشاهدة مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر تطبيق واتساب WhatsApp.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، أبلغ مستخدمو واتساب عن وجود مشكلة جديدة بـ إصدار التطبيق على هواتف سامسونج التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 12، حيث يؤثر بالخطأ على جودة مقاطع الفيديو فعند مشاهدتها تظهر خطوط خضراء على مقطع الفيديو.

مالكو هواتف سامسونج يشكون من مشكلة غريبة بتطبيق واتساب



وتظهر المشكلة بهواتف Galaxy S21s الذكية التابعة لشركة سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 12، حيث انتقل مالكو الأجهزة إلى منتديات سامسونج وموقع ريديت Reddit للإبلاغ عن المشكلة الغريبة.

وذكر مالكو أجهزة سامسونج، أنهم لا يعرفون ما السبب وراء تعرضهم لهذه المشكلة حتى الآن، حيث تظهر المشكلة بشكل عشوائي مع مجموعة من الخطوط عند الحافة الأفقية أو الرأسية للفيديو الذي يتم عرضه عبر تطبيق واتساب.

وما يزيد الأمر تعقيدًا، أن مستخدمي هواتف سامسونج ليس المتأثرين فقط بالمشكلة، حيث اشتكى بعض مستخدمي أجهزة Pixel 6 من جوجل وOnePlus التابعة لشركة وان بلس أيضا من ظهور نفس المشكلة بمقاطع الفيديو على واتساب.

ويشير ذلك إلى أن قد يكون السبب الرئيسي وراء المشكلة المذكورة، هو خطأ في تحديث نظام التشغيل أندرويد 12 بشكل عام.

ولحين حل المشكلة الحالية التي يواجهها العديد من مستخدمي واتساب على هواتف سامسونج، يوصى الخبراء بإرسال مقاطع الفيديو عبر تطبيق المراسلة كـ "مستند"، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة الموثوقة للحفاظ على جودة مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها عبر التطبيق.

