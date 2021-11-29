أخبار التعليم| مدير مستشفى عزل يعلق على متحور كورونا الجديد.. عميد تربية عين شمس: طعمنا جميع منتسبينا ما عدا حالات فردية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ندوة حول كيفية التعامل مع حالات الأعطال المفاجئة للمصاعد بجامعة الفيوم

عقدت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان (كيفية التعامل مع حالات الأعطال المفاجئة للمصاعد) تحت رعاية الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور إمام محمد عبد الفتاح، عميد كلية دار العلوم، والدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بمناسبة إجراء الانتخابات.. تفاصيل خدمات 7 لجان باتحاد طلاب الجامعات

بدأ طلاب الجامعات اليوم، الأحد، بالتصويت في الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، ومن المقرر أنه في حالة وجود جولة إعادة ستتم غدا، ليتم إعلان رؤساء اتحاد الجامعات واللجان نهاية الأسبوع.



انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية.. ورئيس جامعة طنطا يتفقد اللجان

قام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، بجولة في كليات الجامعة بمجمع كليات سبرباى والمجمع الطبى تفقد خلالها سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب.

عميد تربية عين شمس: طعمنا جميع منتسبينا ما عدا حالات فردية.. فيديو

أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وأستاذ المناهج، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع إنتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، وحرصت الجامعة التواصل مع الطلاب أثناء عمليه تطعيم الطلاب بحيث تكون التطعيمات في مجموعات بحيث ان كل طالب يلقى فرصة تطعمة بشكل منظم سوء لجرعة الاولي او الجرعة الثانية.

عميد تربية عين شمس يوضح لـ "صدى البلد" مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أستاذ المناهج، عن موقف الكتاب الإلكترونى وهل تم الانتهاء من تطبيق نظام الكتاب الإلكتروني وتوزيعه على الطلاب خلال العام الدراسي الحالي.

جامعة حلوان: الأنشطة تعمل على نشر التواصل بين الطلاب

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، والدكتور حسام حسن عبدالغني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان: نعمل على إخراج الطاقات الإبداعية للطلاب

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، المهرجان التنشيطي للأسر الطلابية ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، والدكتور حسام حسن عبدالغني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

عميد تربية عين شمس: الجامعة ليست مكانا للعلم فقط.. فيديو

أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، وأستاذ المناهج، أن الأنشطة الطلابية تعد الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم، إلى جانب دراسته الأكاديمية.

غير موجود بمصر .. مدير مستشفى عزل عن متحور كورونا الجديد

أكد الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني ،علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"،مؤكدا أنه لا توجد اي حالات من المتحور الجديد في مصر .

جامعة الجلالة تستقبل وفدا من سفراء دول أمريكا اللاتينية

استقبلت جامعة الجلالة، وفداً رفيع المستوي من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.