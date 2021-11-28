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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون.. فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا.. المغرب يغلق أجواءه لمدة أسبوعين

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان، اليوم الأحد، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان البديل الجديد لفيروس كورونا أوميكرون أكثر قابلية للانتقال مقارنة بمتغيرات فيروس كورونا "كوفيد 19" الأخرى أم أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة، داعية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة خلال مواجهتنا المتحور الجديد.

قبل سقوط أديس أبابا.. فرنسا تبدأ إجلاء رعاياها من إثيوبيا

قال مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة "رويترز"، إن فرنسا ستبدأ في إعادة رعاياها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مساء اليوم الأحد، بعد أن أمرت برحلات خاصة عارضة لإعادتهم إلى البلاد.

المغرب يعلن إغلاق أجوائه أمام جميع الرحلات أسبوعين

أعلنت السلطات في المملكة المغربية ، عن إغلاق كامل لأجواء الدولة أمام كل الرحلات، من كل الوجهات حول العالم اعتبارا من يوم غد ولمدة أسبوعين، لمواجهة المتحور الجديد من كورونا.

فرنسا تعلن الاشتباه في 8 حالات إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اكتشاف 8 حالات يشتبه في إصابتها بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

بعد ظهور أوميكرون..بريطانيا تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أن ارتداء الكمامات سيصبح إلزاميا في المتاجر ووسائل النقل العام في إنجلترا اعتباراً من بعد غد الثلاثاء.

تصريح صادم من رئيس جنوب أفريقيا بعد انتشار متحور أوميكرون

قال رئيس دولة جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن بلاده لا تزال لا تعرف ما إذا كان متحور "أوميكرون" أسرع انتشارا من متحورات فيروس كورونا الأخرى.

موقع أمريكي: السيسي يقود مصر للعب دور رئيسي في السياسة الدولية

سلط موقع "أوراسيا ريفيو" الأمريكي الضوء على تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته الشهر الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 بجلاسكو، بجعل استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 العام المقبل "نقطة تحول جذرية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي بالتنسيق مع جميع الأطراف".

السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بمتحور أوميكرون في المملكة

أكدت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية "وقاية" عدم رصد أي حالة مصابة بمتحور أوميكرون الجديد.

شروط سفر المصريين إلى السعودية والحصول على تأشيرة أداء العمرة

أصدرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الشروط الواجب توافرها لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من خارج السعودية.

استبعاد الدبيبة رسمياً من سباق الانتخابات الرئاسية الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية وعربية بقبول طعن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا على ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة الشهر القادم.

خبير من جنوب أفريقيا: لا دعي للقلق بشأن متحور أوميكرون

كشف باري شوب، رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية لجنوب إفريقيا بشأن لقاحات كورونا، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والمعروفة باسم "أوميكرون"، لن يكون منيعا أمام اللقاحات العادية لفيروس كورونا.

اوميكرون اخبار العالم متحور كورونا سلالة كورونا الجديدة فرنسا اثيوبيا أديس أبابا السعودية

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