من أجل عشيقها.. سيد تدس السم في طعام طفلها

سيدة انتزعت من قلبها الرحمة و الأمومة، و قامت بالتخلص من طفلها من خلال دس السم في طعامه حتى تتمكن من الزواج من عشيقها و ذلك بعد وفاة زوجها الأول فقررت أن تتخلص أيضا من رضيعها ابن الـ8 أشهر .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة بالغة من العمر 28 عاما، قامت بقتل رضيعها الذي لم يبلغ عام من عمره حتى تتمكن من الزواج من عشيقها عقب علمه بوفاة زوجها .



اعترفت الشابة في تحقيقات الشرطة عقب القبض عليها أنها اتفقت مع عشيقها أن تدس السم في الطعام لرضيعها البالغ من العمر 8 أشهر حتى تتسنى لها فرصة الزواج منه و هي بدون أبناء و تنتهز فرصة وفاة زوجها الأول أيضا .

أوضحت الشابة أنها انجبت من زوجها الأول طفلا واحدا، و رغم مرور 5 أعوام على زواجها إلا أنها لم تنسى قصة الحب التي عاشتها مع عشيقها قبل الزواج، و عقب وفاة زوجها في حادث تجددت المشاعر بداخلها خاصة بعد ظهور عشيقها مرة آخرى .

جدير بالذكر ان الشابة أكدت في التحقيقات أنها كانت تشعر بالألم في كل مرة كانت تدس السم لطفلها في طعامه، و لكن كان ذلك بناء على رغبة عشيقها فقد كان التخلص من الطفل هو شرطه الوحيد لزواجه منها ، فقررت أن تتخلى من مشاعر الرحمة و الأمومة و تقتل طفلها من أجل الزواج