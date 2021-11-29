تفشى في كل أقاليم البلاد.. تصريحات خطيرة لـ رئيس جنوب إفريقيا بعد ظهور أوميكرون

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إنه تم رصد المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في كل أقاليم البلاد، مع وجود التفشي الأكبر حاليا في المركز الاقتصادي جواتينج.

وأضاف رامافوزا في كلمة متلفزة أمس الأحد، أنه من المرجح أن تدخل بلاده قريبًا في الموجة الرابعة من وباء كورونا، في حال استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع.

وأشار: "يتزامن تحديد متحور أوميكرون مع تسجيل زيادة مفاجئة في إصابات كورونا؛ فإذا استمرت الحالات في الارتفاع، يمكننا أن نتوقع ظهور موجة رابعة من العدوى في غضون أسابيع معدودة".

وأعلن الرئيس تشكيل مجموعة عمل لمناقشة إمكانية جعل اللقاحات إلزامية، بالنظر إلى أنه حتى الآن لم يحصل على اللقاح سوى 35 في المائة فقط من السكان البالغين، ولا يزال هناك الكثير من التردد بين المواطنين حول مسألة التطعيم.

وتابع أن الخبراء سيحددون خلال الأيام القريبة ما إذا تتسبب هذه السلالة بسير أخطر من مرض كورونا خلال الإصابة بها.

وشدد رئيس جنوب إفريقيا على ضرورة التركيز على حل قضية عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات بين دول العالم بدل وقف حركة النقل مع بلاده.

وأعرب رامافوزا عن "خيبة أمله الكبيرة" حيال إغلاق الحدود التي وصفها بإجراء "غير مبرر تماما"، إذ يبدو بمثابة "تمييز بحق البلاد" والبلدان المجاورة التي طالها الإجراء نفسه.

ودعا كل الدول التي فرضت حظرا على السفر إلى جنوب إفريقيا والبلدان الشقيقة في جنوب القارة السمراء إلى الإلغاء الفوري لقراراتها قبل أن يتعرض اقتصادهم لأي أضرار لاحقة.

وأكد رامافوزا أن "الأداة الأقوى" للحد من انتقال المتحور هو اللقاح، داعيا مواطنيه إلى تلقيه، موضحا أن حكومته تدرس جعل اللقاحات إلزامية لبعض الأنشطة والأماكن في محاولة لزيادة نسبة المطعمين.