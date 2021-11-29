شكري يبحث مع نظيره السلوفيني سبل التعاون الثنائي بين البلدين |صور

التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الاثنين، بنظيره السلوفيني ⁧أنزيه لوجار؛ لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشارك شكري اليوم في بدء فعاليات المنتدى الاقليمي السادس من أجل المتوسط مجدداً على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها علي التنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في ٢٠٢٢".

وشدد وزير الخارجية ايضا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور عملنا المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذاً في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة.