عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل "420 دقيقة" يدخل زينة عالم المنصات الرقمية

زينة
زينة

تستعد النجمة  زينة، لأولى بطولاتها عبر المنصات الإلكترونية في مسلسل “٤٢٠ دقيقة” والتي يشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

 

المسلسل  يخرجه هاني خليفة ويكتبه محمد رجاء.

 

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.

 

وينتهي المخرج هاني خليفة من تصوير فيلم القاهرة مكة قريبا وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج وخالد الصاوي وشيرين رضا  ومحمد علاء وتأليف محمد رجاء .

txt

بدون مكياج.. زينة تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

txt

زينة لـ محمود عبد المغني: عشرة العمر وأجدع إنسان

أحدث أعمال الفنانة زينة 

و كانت قد كشفت الفنانة زينة سبب تكرار اسمها اكثر من مرة على تتر مسلسل “كله بالحب”، حيث اتهمها البعض حينها بالغرور والتحكم.

وقالت زينة، من خلال ندوتها بقصر السينما: “ لم اقصد تكرار اسمي اكثر من مرة فهذه كانت غلطة من المونتاج وتم تداركها واصلاحها في اليوم التالي على الفور، بالطبع لم تكن مقصودة”.

 

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.

زينة مسلسل ٤٢٠ دقيقة مسلسل ٤٢٠ دقيقة الفنانة زينة أعمال الفنانة زينة

ترشيحاتنا

مؤلفة نساء صغيرات.. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عالمية| نوستالجيا

منهم محمد صلاح.. ترتيب أفضل 15 لاعبا ضمن اختيارات جائزة الكرة الذهبية

لأصحاب المهن الحرة.. كيف تحصل علي قرض بنكي بـ1.5مليون جنيه بدون ضامن

"أرامكو": السعودية ستصبح ثالث أكبر منتج للغاز في العالم

إلا رسول الله.. رمضان عبد المعز: الله تولى الدفاع عن النبي

كيف وصل رأس الحسين إلى مصر ؟ معلومات لا يعرفها الكثير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك والدون.. لماذا يتغيب كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية؟

دوللي شاهين تخضع لجلسة تصوير على هامش ندوتها في صدى البلد

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام|سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜..فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ