مسلسل "420 دقيقة" يدخل زينة عالم المنصات الرقمية

تستعد النجمة زينة، لأولى بطولاتها عبر المنصات الإلكترونية في مسلسل “٤٢٠ دقيقة” والتي يشاركها بطولته الفنان رشدي الشامي وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل يخرجه هاني خليفة ويكتبه محمد رجاء.

يشار إلى أن زينة قدمت آخر أعمالها مسلسل بعنوان "كله بالحب" العام الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد السعدنى، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، يوسف عثمان، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد الشخيبى، إخراج عصام عبد الحميد.

وينتهي المخرج هاني خليفة من تصوير فيلم القاهرة مكة قريبا وهو من بطولة منى زكي ومحمد فراج وخالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد علاء وتأليف محمد رجاء .

أحدث أعمال الفنانة زينة

و كانت قد كشفت الفنانة زينة سبب تكرار اسمها اكثر من مرة على تتر مسلسل “كله بالحب”، حيث اتهمها البعض حينها بالغرور والتحكم.

وقالت زينة، من خلال ندوتها بقصر السينما: “ لم اقصد تكرار اسمي اكثر من مرة فهذه كانت غلطة من المونتاج وتم تداركها واصلاحها في اليوم التالي على الفور، بالطبع لم تكن مقصودة”.

مسلسل “كله بالحب” بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

وتم عرض المسلسل مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu وذلك ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وشهد مسلسل “كله بالحب” العديد من الخلافات بين نجومه اثناء تصويره ، ومن ضمنها خلاف أحمد السعدني وزينة حيث احتدت المشاكل الى انسحاب السعدني من العمل وعدك استكمال التصوير.