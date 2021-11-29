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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبس عاما وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم بسب وقذف ياسمين صبري

الفنانة ياسمين صبري
الفنانة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبوهشيمة

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

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وكانت القضية قيدت برقم 182 لسنة 2020، جنح مالية باب شرق، ثم قيدت برقم 56 لسنة 2021 جنح اقتصادية ضد المتهم "أيمن - إ".

وطالب دفاع الفنانة ياسمين صبري خلال جلسات المحاكمة إلزام المتهم بدفع تعويض مالي مؤقت بقيمة 100 مليون جنيه، وذلك لتطاوله على الفنانة ياسمين صبري بالسب والقذف، وذلك من أجل ردع من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

محكمة الإسكندرية الاقتصادية الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري سب وقذف محكمة الإسكندرية غرامة حبس

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