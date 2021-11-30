شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

انتشر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لـ طفل هندي يبلغ من العمر 9 سنوات ذو مهارات خيالية في الطهي وصنع عيش الباراتا الهندي.

يصنع الطفل الهندي عيش الباراتا الهندي في الشارع لكسب لقمة العيش، وقد حقق تداولا عاليا في الهند.

السبب ليس فقط طعم الباراثا ولكن الطريقة التي يصنعها بها.

جذبت مهارات الطفل في تقليب عيش الباراتا الهندي انتباه مستخدمي الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفيديو على YouTube مدون طعام يدعى Visha، يمكن رؤية الطفل الصغير وهو يصنع عيش الباراثا مثل المحترفين.

فهو لا يقلب كل بارثا بمهارة فحسب، بل يطبخها بشكل صحيح على كل جانب.

