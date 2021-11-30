تسلم زوجة محمد صلاح جائزة القدم الذهبية| أول رد من القومى للمرأة

فاز محمد صلاح محترفنا المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة القدم الذهبية لعام 2021 والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما.

وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة في حضوره هو ووكيل أعماله وذلك تكريما لها على مشوارها ومساندتها له.

ونجح محمد صلاح في تحقيق الجائزة متفوقا على ليونيل ميسي ونيمار وسيرخيو راموس (باريس سان جيرمان)، سيرخيو أجويرو وجيرارد بيكيه (برشلونة)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جورجيو كيليني (يوفنتوس) وروميلو لوكاكو (تشيلسي).

رد القومى للمرأة

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة ، إن محمد صلاح هو نموذج يحتذى به للشباب من الجنسين وسفير لمصر فى الخارج .

وأضافت “يحيى” فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن ما فعله محمد صلاح ينم عن التربية الإيجابية وتقدير اللاعب العالمى لدور زوجته فى حياته ، وأنه يظهر للعالم أن مصر تحترم مجهود المرأة .

ولفتت أن ما فعله اللاعب محمد صلاح أمس أمام العالم هو نتاج لما تتبناه الإرادة السياسية فى مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة حيث إنه دائم الحرص على أن تأخذ المرأة حقوقها فى جميع المجالات.

ونوهت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق عام 2017 عام للمرأة، وبدأت منذ ذلك العام فى التمكين فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأكدت أنه فى العصر الذهبي للمرأة، تحققت أحلام السيدات والفتيات بعد الدعم والتشجيع المستمر الذي وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، بعد أن أعطاهن حقوقهن وحماهن بالقانون، فقد حرص الرئيس على دعم المرأة وتشجيعها في كل المناسبات والمؤتمرات من خلال تكريمهن والقرارات التي اتخذها في صالحهن.

وتابعت قد شهدت المرأة في عصرها الذهبي إنجازات غير مسبوقة تسطر في التاريخ من الوصول إلى مناصب قيادية والدخول في الحياة النيابية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والحصول على حقوق الحماية بالتشريعات والقوانين.

وأشارت إلى أن مصر لم تنس المرأة فى أصعب الأوقات وانفردت بأن تكون أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في إطار التعامل مع جائحة كورونا ، وأطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات، حيث تم رصد أكثر من 165 تدبيرا وقرارا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية حتى الآن.

واحتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأة خلال جائحة كوفيد- 19.

جائزة الكرة الذهبية

ويتم تقديم جائزة القدم الذهبية للاعبين الذين بلغوا الـ 28 ومازالوا يقدمون أداء مبهرا على المستوى الفردي والجماعي وكان آخر من توج باللقب، العام الماضي، كريستيانو رونالدو.

ويتم تنظيم جائزة القدم الذهبية سنويا في إمارة موناكو الفرنسية و يترك الفائز قالبا لرجله على ممشى المشاهير لكرة القدم .