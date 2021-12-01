مدبولي يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا.. ونواب: ترجمة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي.. والتعاون مع السوق الأفريقية يحول حلم الـ 100 مليار لحقيقة

الاستفادة من مزايا "الكوميسا"..

نائب: الدولة تستهدف زيادة الصادرات و تذليل كافة العقبات أمام الصناعة المصرية

خطة النواب تطالب بتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية

برلماني: خطوة هامة للقيام بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس الأول الاثنين، لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.



وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية القصوى لملف الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، وسبل تعزيزها، ومن أجل ذلك فإن الحكومة عكفت على الانتهاء من صياغة خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة السمراء.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، ومن أجل ذلك، عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التحضيرية بحضور الوزراء المعنيين، وممثلي بعض المجالس التصديرية في مجالات: الكيماويات، والصناعات الهندسية، ومواد البناء والحراريات.



واستعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في القارة السمراء التي تستهدف الارتقاء بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الإفريقية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 في ظل حزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات تحظى فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهذا القرار، مشيرين إلى أن السوق الأفريقية واعدة، والتعاون معها من شأنه أن يحقق العديد من المزايا ، أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات ، وتحقيق الخطة الطموحة التى تستهدف الدولة تحقيقها وذلك من خلال الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات مصرية .

أشاد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ ، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بشأن تشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تنتهج خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات ، مع تذليل كافة العقبات أمام الصناعة المصرية ، لوضع مصر ومنتجاتها فى مصاف دول العالم المصدر .

و أوضح “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن التعاون بين مصر و دول الكوميسا سيساهم فى فتح أسواق جديدة أمام الدولة المصرية ، لاسيما فى ظل حاجة السوق الأفريقية إلى المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى زيادة نسبة الصادرات ، و عمليات التبادل التجاري لاسيما مع دول أفريقيا ، الأمر الذي بدوره سيسهم فى تحقيق قوة دفع للخطة المصرية التى تنوى تنفيذها على المستوى البعيد وهي الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية .

و أكد عضو الشيوخ أن الدول الإفريقية سوق واعدة ، وتحتاج للمنتج المصري، الأمر الذي يعزز الاستفادة من مزايا القمة ، وذلك من خلال إتاحة الفرص الكبرى للاستثمارات الأجنبية، ولتيسير نفاذ الصادرات المصرية لإفريقيا، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، بما يسهم فى علاج مشكلات الميزان التجاري المصري ، وزيادة الصادرات المصرية بشكل كبير عن المتوقع .

من جانبه ، ثمن النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، قرار الحكومة الخاص بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لإفريقيا ، مؤكدًا أن السوق الأفريقية تعد الأفضل فى التسويق للصادرات المصرية ، كما أنها الأنسب فى التنفيذ لفتح آفاق واسعة خلال الفترة المقبلة لزيادة الصادرات، وتعميق التعاون في المجالات الاستثمارية المختلفة .

و أكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” أن الهدف من تجمع قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا"، يتمثل فى مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب العديد من المسؤوليات التي يتعين معها تضافر الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أنه يجب استغلال هذه الفرصة الذهبية الاستغلال الأمثل للعوامل التى تتيحها القمة لزيادة الصادرات المصرية.

كما أعرب عضو موازنة البرلمان عن تمنيه بضرورة التوجه للسوق الإفريقية برؤى مختلفة عن الأساليب التقليدية ، مشددا على أهمية بذل الجهود لتعظيم الاستفادة القصوى من اتفاقية التجارة الحرة القارية، و التى تعد أحد أهم الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الدول الافريقية، والتى تمنح مميزات للمنتجات المصرية مقارنة بنظيرتها ، لاسيما أن افريقيا سوق كبير و واعد ، و فى أشد الحاجة لكافة المنتجات المصرية المصنعة بأياد وطنية .

وفى سياق متصل، أشاد النائب، أحمد فرغل عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الحكومة الخاص بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لأفريقيا ، مؤكدا أنها خطوة هامة للقيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة لدول القارة السمراء.

و أشار “ فرغلي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن السوق الأفريقية إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدا أنه سيكون لها المردود الإيجابي الاكبر على زيادة الاستثمارات الأجنبية ، وتسهيل حرية التنقل ،كما أنها فرصة لنقل الخبرات،و تشجيع مشروعات التجارة البينية ، مما يزيد معدلات التبادل التجاري.

وطالب عضو اقتصادية النواب الحكومة بضرورة منح تسهيلات وامتيازات لدول جنوب افريقيا، وتفعيل قانون الإستثمار الجديد لاستغلال الفرص المتاحة، للمساهمة فى تنمية وتعميق العلاقات الدولية .