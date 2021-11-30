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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان..السلطات تكافح للسيطرة على حرائق ضخمة بمنطقة بشامون..صور

صدى البلد

اندلع اليوم الثلاثاء حريق كبير في منطقة بشامون بجبل لبنان وتمدد بسرعة، حيث شهدت المحلة انتشار للجيش والدفاع المدني في محاولتهم لإخماده.

وأوضح المدير العام للدفاع المدني، ريمون خطار، أن "سرعة الرياح تمنعنا من السيطرة على الحريق في بشامون، والمشكلة أننا موجودون ضمن ظروف مؤاتية لانتشار الحرائق".

هذا وناشد فوج إطفاء بيروت كل من لديه القدرة في محيط منطقة بشامون تزويد آليات الإطفاء بالمياه، كما جرى استقدام تعزيزات من مراكز في بيروت والمتن والمناطق المجاورة، للتمكن من السيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة.

ومع تخوف السلطات والأهالي من وصول نيران الحريق إلى خطوط الكهرباء والمباني، طلبت المدارس في المنطقة من الأهالي أخذ أولادهم بسبب الدخان ورائحة الحريق.

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لبنان بشامون إطفاء بيروت بيروت

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