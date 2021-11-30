عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

صدى البلد

خطفت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الأنظار، عند ظهورها في حفل القدم الذهبية 2021، والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما، لاستلام الجائزة بدلًا عن زوجها بالرغم من حضوره.

من غير عمليات جراحية.. سر خسارة وزن زوجة محمد صلاح - خاص

انتصار جديد لبنات مصر|زوجة محمد صلاح على منصة المجد|ماذا قال قومي المرأة

 

إطلالة زوجة محمد صلاح في حفل القدم الذهبية 


وظهرت  زوجة محمد صلاح بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأسود يبرز نحافة جسمها، وانتشرت صورها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، والبحث عن سبب خسارتها للوزن بطريقة ملحوظة، حيث اعتقد البعض إنها أجرت عملية تجميل.
وبعد إثارة زوجة محمد صلاح الجدل، علق الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأمر ونشر صورة لها وكتب تعليق قائلا “فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب”.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري مع الكابتن مينا سمير للكشف عن سر فقدان الوزن، ونفي إجراء زوجة محمد صلاح إجراء أي نوع من عمليات خسارة الوزن أو تكميم المعدة.

وقال “سمير”، أن الرحلة بدأت من عام 2018، داخل الجيم الخاص به، لإجراء “إن بدي”، لمعرفة النظام المناسب لطبية جسمها، “بعد ما عملت ان بدي فهمت طبيعة جسمها واديتها نظام غذائي وبعدين سافرت للندن وكانت متابعة معايا على الواتساب”.

وتابع مينا سمير ، أن زوجة محمد صلاح كانت ملتزمة التزام كامل بالدايت، ثم عادت من لندن، قائلا “بعد ما ماجي رجعت من لندن جت للجيم وكانت جسمها خاسس جدا، وكان معاها والد ووالده محمد صلاح وشكروني”.

ماجي صادق زوجة محمد صلاح حفل القدم الذهبية فستان باللون الأسود مينا سمير

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. تلاسن بين الفنانة بشرى والإعلامية منى عبدالوهاب.. ما القصة

فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

فيديو جراف|طلقتها عشان في جسمها خطوط .. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ترشيحاتنا

نادر سعد: لن نحتاج لمزيد من الإجراءات خلال الفترة القادمة..فيديو

جعل الإله في نعلها الجنات.. مبروك عطية يوجه رسالة خاصة عن الأم| فيديو

عبد المنعم التراس: مركز قيادة الصواريخ مصري تصميما وتجهيزا

ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان: عقيدتي ورفيقة رحلة حياتي

النشرة الدينية.. ما حكم ملامسة الكلب للإنسان والثياب؟.. هل الوديعة في البنك حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء ترد

سيارة طائرة .. رينو تحقق الحلم وتكشف عن السيارة  AIR4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

6 قرارات تطبق غدا| الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء لهذه الفئة

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

سورة تعالج النسيان وتجلب الرزق والتيسير.. احرص على قراءتها وسترى عجب العجاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوا الأهرامات وأقاموا منتجعات تطل على أجمل الشواطئ.. رائد فضاء روسي يتغزل في مصر بصور من الفضاء

أبطال البروفيسور على السجادة الحمراء للعرض الخاص بالموسم الأخير.. صور

آسر ياسين وساويرس.. نجوم الفن والمجتمع يحضرون عرض فيلم أبو صدام

لقاءات ثنائية لقادة القوات المسلحة على هامش فعاليات معرض إيديكس

فيديو

فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

6قرارات تطبق غدا بسبب لقاح كورونا.. الحرمان من خدمات التموين والمياه والكهرباء

بسبب محمد صلاح.. جماهير ليفربول تنقلب على الكرة الذهبية.. فيديو

رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ