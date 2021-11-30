فيديو جراف.. سر خسارة زوجة محمد صلاح وزنها بدون عمليات

خطفت ماجي صادق زوجة محمد صلاح الأنظار، عند ظهورها في حفل القدم الذهبية 2021، والتي يتم منحها للاعبين الذين بلغوا سن 28 عاما، لاستلام الجائزة بدلًا عن زوجها بالرغم من حضوره.

إطلالة زوجة محمد صلاح في حفل القدم الذهبية



وظهرت زوجة محمد صلاح بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأسود يبرز نحافة جسمها، وانتشرت صورها بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي، والبحث عن سبب خسارتها للوزن بطريقة ملحوظة، حيث اعتقد البعض إنها أجرت عملية تجميل.

وبعد إثارة زوجة محمد صلاح الجدل، علق الكابتن مينا سمير مدرب اللياقة البدنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الأمر ونشر صورة لها وكتب تعليق قائلا “فخور إني كنت جزء من أول الرحلة لأم مكة زوجه فخر العرب”.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري مع الكابتن مينا سمير للكشف عن سر فقدان الوزن، ونفي إجراء زوجة محمد صلاح إجراء أي نوع من عمليات خسارة الوزن أو تكميم المعدة.

وقال “سمير”، أن الرحلة بدأت من عام 2018، داخل الجيم الخاص به، لإجراء “إن بدي”، لمعرفة النظام المناسب لطبية جسمها، “بعد ما عملت ان بدي فهمت طبيعة جسمها واديتها نظام غذائي وبعدين سافرت للندن وكانت متابعة معايا على الواتساب”.

وتابع مينا سمير ، أن زوجة محمد صلاح كانت ملتزمة التزام كامل بالدايت، ثم عادت من لندن، قائلا “بعد ما ماجي رجعت من لندن جت للجيم وكانت جسمها خاسس جدا، وكان معاها والد ووالده محمد صلاح وشكروني”.