عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بينهم 5 أطفال..جامعة أسيوط: 17 حالة تخضع للعلاج من كورونا بالمستشفيات الجامعية

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن ارتفاع عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات الجامعية والمصابة بفيروس كورونا إلى 17 حالة من بينهم 5 أطفال. 

عمرها 20 سنة وطولها 50 سم..قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدت إعاقتها في أسيوط ..شاهد

نائب رئيس جامعة أسيوط تناقش حلول التخلص الآمن من القمامة بالحرم الجامعى

وأشار مستشفيات جامعة أسيوط في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه يخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي 12 حالة منهم 5 حالات مستقر حالتهم و4 داخل الرعاية و3 على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى الرئيسي بينما يوجد 5 حالات بمستشفى الأطفال الجامعي وحالته مستقرة.

 

 وفي سياق آخر نظم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمستشفى أسيوط الجامعي بالاشتراك مع الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي يوم علمي تحت عنوان "أساسيات المضادات الحيوية وعدوى الجهاز الهضمي"، وذلك بدعم ورعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والدكتور ماجدة شحاتة رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، وبإشراف الدكتور أشرف عثمان أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ورئيس الندوة، و الدكتورة سحر حساني أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ومقرر الندوة.

 

وأوصت الندوة على ضرورة تقنين استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة والالتزام بما يصفه الطبيب المختص من حيث النوع ومدة الاستخدام، والاعتماد على نتائج المزارع البكتيرية واختيار أفضل مضاد حيوي ذو حساسية عالية، والتعاون بين الاقسام الاكلينيكية وقسم الباثولوجي في مناقشة نتائج المزارع البكتيرية، وتقنين طلب مزرعة البراز نظرا لعدم فاعليتها، ووضع خريطة واضحة بأسماء المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا لها بالنسبة للأقسام المختلفة والعنايات، ومخاطبة الطبيب المختص والتشاور معه بوقت اخذ التطعيم ضد الكورونا لأخذ أعلى فائدة منه، وعمل لجان لمناقشة تغير خريطة الأمراض عبر السنوات السابقة ووضع أهم الأمراض واولويات الاهتمام بها.

 

أبناء جامعة أسيوط جامعة اسيوط عميد طب أسيوط المستشفيات الجامعية بأسيوط فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. هندسة القاهرة تعقد مدرسة شتوية عن تطبيقات ميكانيكا الصخور.. 14 حالة تعالج من كورونا بمستشفيات جامعة أسيوط

1145 يتنافسون في الجولة الأولى من انتخابات اتحاد طلاب كليات جامعة أسيوط

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المتقدمين للجان الفتوى على مستوى الجمهورية

الشوط الأول.. الجزائر تبدع وتضرب شباك السودان بـ 3 أهداف في كأس العرب

ينافس أجهزة سامسونج وهواوي.. ما تريد معرفته عن هاتف أوبو الجديد القابل للطي

شركة هينسي تكشف عن مشروع deep space لأول سيارة خارقة بـ 6 عجلات

لأكبر من 60 عامًا.. عقوبات جديدة ضد من يرفض لقاح كورونا

بسبب استبدال جثتين .. إحالة موظف وعامل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بسبب متحور "أوميكرون"

مصر من ضمنهم.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأهلي : منصب العامري فاروق سيجمد.. وندرس بديل حسام غالي

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ولبنان بكأس العرب اليوم

منع المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول المنشآت الحكومية

اليوم.. بدء تطبيق قرار منع غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

ميدو بعد عرض بنت الجيران بافتتاح كأس العرب: حد يطمئن على هاني شاكر

اغتصبها 3 مرات بعد ما قتلها.. أسرة الطفلة رضوى تروي تفاصيل مثيرة حول مقتلها على يد جارها في البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال الإمارات ينقبون عن آثار مصر.. معرض تفاعلي في الشارقة للتعريف بحضارة الفراعنة.. صور

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

الشال الحريمي.. رحلة تطوره من الكورشيه المثلث للتصميمات العصرية| نوستالجيا

حكاية سهرة.. في الذكرى 56 لرحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟

فيديو

فيديو جراف.. الأهلي يبحث عن انجاز جديد أمام مونتيري المكسيكي في الإمارات

فيديوجراف..بسبب تعليق.. ياسمين صبري تتسبب في حبس مواطن |ما القصة؟

كاميرات رؤية ليلية وحرارية وأجهزة ليزر داخل جناح "العربية العالمية للبصريات" بمعرض إيديكس| المهندس محمد عبد اللطيف: تركيب 20 ألف كاميرا بالعاصمة الإدارية .. فيديو وصور

فيديوجراف.. القضية في المحاكم.. ابنة رشوان توفيق تكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ