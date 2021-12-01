بينهم 5 أطفال..جامعة أسيوط: 17 حالة تخضع للعلاج من كورونا بالمستشفيات الجامعية

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن ارتفاع عدد الحالات المحتجزة بالمستشفيات الجامعية والمصابة بفيروس كورونا إلى 17 حالة من بينهم 5 أطفال.

وأشار مستشفيات جامعة أسيوط في بيانها اليومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك انه يخضع للعلاج بالمستشفى الرئيسي 12 حالة منهم 5 حالات مستقر حالتهم و4 داخل الرعاية و3 على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى الرئيسي بينما يوجد 5 حالات بمستشفى الأطفال الجامعي وحالته مستقرة.

وفي سياق آخر نظم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمستشفى أسيوط الجامعي بالاشتراك مع الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي يوم علمي تحت عنوان "أساسيات المضادات الحيوية وعدوى الجهاز الهضمي"، وذلك بدعم ورعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي، والدكتور ماجدة شحاتة رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي، وبإشراف الدكتور أشرف عثمان أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ورئيس الندوة، و الدكتورة سحر حساني أستاذ طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي ومقرر الندوة.

وأوصت الندوة على ضرورة تقنين استخدام المضادات الحيوية عند الحاجة والالتزام بما يصفه الطبيب المختص من حيث النوع ومدة الاستخدام، والاعتماد على نتائج المزارع البكتيرية واختيار أفضل مضاد حيوي ذو حساسية عالية، والتعاون بين الاقسام الاكلينيكية وقسم الباثولوجي في مناقشة نتائج المزارع البكتيرية، وتقنين طلب مزرعة البراز نظرا لعدم فاعليتها، ووضع خريطة واضحة بأسماء المضادات الحيوية ومقاومة البكتيريا لها بالنسبة للأقسام المختلفة والعنايات، ومخاطبة الطبيب المختص والتشاور معه بوقت اخذ التطعيم ضد الكورونا لأخذ أعلى فائدة منه، وعمل لجان لمناقشة تغير خريطة الأمراض عبر السنوات السابقة ووضع أهم الأمراض واولويات الاهتمام بها.