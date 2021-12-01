تعطيل الدراسة في لبنان من 16 ديسمبر حتى 10 يناير

بسبب الاحتفال بالأعياد..

أصدرت لجنة إجراءات كورونا اللبنانية، في اجتماعها قرارًا بتحديد عطلة الأعياد في المدارس بدءًا من مساء 16 ديسمبر حتى صباح 10 يناير 2022.

وفي سياق متصل؛ حدّدت المديرية العامة للطيران المدني اللبنانية في تعميم موجّه إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت، الإجراءات الجديدة المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 01-01-2022.

وأعلنت السلطات الصحية في لبنان، في وقت سابق ، أن نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا متدنية جدا، وأن 80 في المئة من إصابات كورونا تعود لغير الملقحين.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة لقاح كورونا، عبد الرحمن البزري، قد قال إن "نسبة التلقيح العالمية بلغت فقط 42% من سكان الكرة الأرضية، وهذا دليل على التأخر في عمليات التلقيح بعد سنتين على الفيروس وبعد سنة على بدء التلقيح"، مبينا أن "ما نشهده في لبنان يتأثر بالموجة العالمية أولا وبعودة الحياة الى طبيعتها ثانيا.

وكشف أن "نسبة التلقيح محليا بلغت حوالي 35% وهي نسبة متدنية"، مبينا أن "الجرعة الثانية هي لإكمال اللقاح، فيما الثالثة هي لتعزيز المناعة".