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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أرقام غير مسبوقة.. موسم الرياض يجذب من 4 إلى 5 ملايين زائر

موسم الرياض
موسم الرياض

حقق «موسم الرياض 2021» خلال شهر أرقاماً استثنائية غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الحضور 4.5 ملايين زائر، بينهم مواطنون ومقيمون وسياح من داخل المملكة وخارجها، سواء على مستوى الدول العربية أو العالمية، فيما بلغ عدد الوظائف التي وفرها أكثر من 122 ألف وظيفة، منها 37 ألف وظيفة مباشرة، و85 ألف وظيفة غير مباشرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدد الحضور توزع بين 3.6 ملايين زائر من مدينة الرياض، و620 ألف زائر من مختلف مناطق المملكة، في حين بلغ عدد القادمين للموسم من دول الخليج أكثر من 163 ألف شخص، بينما فاق عدد الزوار القادمين من مختلف دول العالم 145 ألف زائر.

وتميز موسم الرياض 2021 بأرقامه التي فاق التوقعات، حيث بلغ عدد التأشيرات السياحية أكثر من 40 ألف تأشيرة من نحو 104 دول من مختلف أنحاء العالم، تصدرتها بريطانيا بأكثر من 9.2 آلاف زائر، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 9 آلاف زائر، تلتهما فرنسا بـ 3.3 آلاف شخص، وكندا بـ 2.9 ألف زائر، ثم إيطاليا التي قدم منها نحو 2.3 ألف زائر.

الرياض موسم زائر المملكة الدول العربية الوظائف

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