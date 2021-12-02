إيران عن محادثات فيينا: هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية

أكدت إيران أن "اتفاقا جيدا" يمكن التوصل إليه في محادثات فيينا بينها وبين والقوى العالمية حول ملفها النووي، مشيرة إلى أن هذا الأمر مرتبط بإظهار الغرب "حسن نواياه".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "محادثات فيينا تعتبر أولوية جدية لرفع العقوبات" عن طهران.

وأضاف أن "المفاوضات الجادة بين الخبراء مستمرة، ونحن على اتصال يومي بكبير مفاوضي بلادنا علي باقري كني".

وتابع: "هناك اتفاق جيد في متناول اليد إذا أظهر الغرب حسن النية".

وأشار إلى أن طهران تسعى إلى حوار عقلاني ورصين وموجه نحو النتائج المرجوة.

يذكر أن اجتماعات اليوم الثاني من المفاوضات أول أمس الثلاثاء كانت تركزت بشكل أساسي على العقوبات.

وأوضح المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف، أن فرق عمل انكبت على وضع لائحة بالعقوبات الأميركية التي سترفع.

فيما شددت طهران أكثر من مرة على أن الهدف من العودة إلى طاولة التفاوض، هو رفع العقوبات بشكل فعال وقابل للتحقق والتأكد منه.

وكانت المحادثات التي استؤنفت في العاصمة النمساوية قبل يومين، بدأت في أبريل الماضي واستمرت لـ 6 جولات، قبل أن تتوقف في يونيو الماضي، بعد التوصل إلى توافق حول العديد من المسائل الهامة.

إلا أن بعض النقاط لا تزال عالقة، ويتعلق معظمها بالعقوبات الأمريكية لا سيما تلك التي فرضت بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق.