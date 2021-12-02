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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك ألماني يوقف حساباً لمنظمة على صلة بـ"حماس"

بنك ألماني يوقف حسابا
بنك ألماني يوقف حسابا لمنظمة على صلة بـ"حماس"

كشف "بوست بنك" الألماني لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن حساب منظمة الجالية الفلسطينية المرتبطة بـ"حماس" في ألمانيا، لم يعد نشطا.

وقال المتحدث باسم "بوست بنك"، أوليفر ريتماير، خلال بريد إلكتروني لـ"جيروزاليم بوست" نهاية نوفمبر إن الحساب "ليس نشطا".

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وأضاف: "يمكنكم التأكد من أننا لسنا مهتمين بالحفاظ على علاقات مع الجماعات المتطرفة.. عندما نكتشف علاقة كهذه، ننهيها بموجب القانون المعمول به".


وتابع: "البنك لا يمكنه التعليق عما إذا كان سيطلب من الجالية الفلسطينية حذف المعلومات البنكية من استمارة العضوية"، موضحا أنه لا يمكنه التعليق على المسألة لأسباب قانونية.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن استمارة رسوم العضوية المدرجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة الفلسطينية "منظمة الجالية الفلسطينية"، تدرج "بوست بنك" كحسابها الرسمي، حيث يمكن للأعضاء إرسال الرسوم.


ورفضت الجالية الفلسطينية في ألمانيا الإجابة عن أسئلة "جيروزاليم بوست". وتدعم المنظمة الفلسطينية حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

ووفق تقرير استخباراتي صادر عام 2020 عن وكالة التجسس المحلية في برلين، تٌعتبر الجالية الفلسطينية في ألمانيا مظلة شاملة للمنظمات الفلسطينية في الأراضي الألمانية، والتي ينتمي أغلبية أعضائها لحماس أو يتعاطفون مع الحركة التي يصنفها الاتحاد الأوروبي "إرهابية".

وتحدث الصحفي الألماني فرانك انسن في نوفمبر عن دراستين أظهرتا دور الجالية الفلسطينية في ألمانيا في تأجيج معاداة السامية خلال حرب إسرائيل مع حماس في مايو الماضي.

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