فكري صالح يكشف سر عدم تتويج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الأول السابق عن سر عدم تتويج محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي والمنتخب بجائزة الكرة الذهبية وحصوله علي المركز السابع.

واكد فكري صالح في تصريحات خاصة لصدى البلد أن محمد صلاح هو الأحق والاجدر بالتتويج بالجائزة في العالم حاليا مشددا أن شركات الرعاية هي التي أجبرت الجميع على اختيار ميسي .

واضاف أن محمد صلاح لم يتوج بالجائزة بسبب كونه من افريقيا مشددا أن العنصرية هي التى حالت دون تتويجه بالجائزة,

وتابع أن محمد صلاح سيتوج بها في الموسم المقبل رغما عن أنف الجميع مشددا أن صلاح يقدم مستويات مبهره لا مثيل لها .

سجل محمد صلاح، هدفين مع ليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ليفوز الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعد صلاح بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 21-22.

اختارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، كأفضل لاعب في كرة القدم الإنجليزية للعام الحالي 2021، وكشفت الصحيفة نفسها عن أن ترتيب الفرعون السابق في الكرة الذهبية على مستوى العالم كان منخفضا للغاية، في حين تصدر قائمة من تسعة لاعبين، هم الأفضل في إنجلترا في عام 2021، من وجهة نظر الصحيفة، على أن يختار الجمهور ما يشاء حسب التصويت.

الصحيفة الانجليزية قامت بترتيب أفضل اللاعبين في إنجلترا من وجهة نظرها بعيدًا عن آراء القراء، حيث تواجد النجم المصري محمد صلاح في المركز الأول.

وابتعد صلاح، بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي صاحب المركز الثاني، وواصل صلاح صدارته لأكثر اللاعبين مشاركة في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، بـ21 مشاركة «13 هدفا و8 تمريرات حاسمة».

وشارك صلاح في 14 هدفا مع ليفربول خارج القواعد في الدوري هذا الموسم، بواقع 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة، وبات أول لاعب في تاريخ ليفربول يساهم في أهداف خلال سبع مباريات متتالية خارج ملعبهم في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح الملك المصري، أول لاعب يسجل هدفين لليفربول خارج قواعده في ديربي الميرسيسايد منذ فيرناندو توريس في سبتمبر ٢٠١٨

وألقت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الخميس، اهتماما كبيرا بالفوز الذي حققه ليفربول أمس في الديربي على حساب إيفرتون بنتيجة (4-1)، حيث نال صلاح الكثير من الإشادة، واعتبرت الصحف تألق صلاح خير رد منه على فوزه بالمركز السابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم.