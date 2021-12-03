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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم الجمعة

كأس العرب .. التشكيل الرسمي لمباراة قطر وعمان

منتخب قطر
منتخب قطر

أعلن فليكس سانشيز باس المدير الفني لمنتخب قطر، التشكيل الأساسي لمواجهة عمان اليوم الجمعة، على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات، في بطولة كأس العرب.

 

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

 

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع : بيدرو ميجيل - بسام الراوي - عمام أحمد - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - حسن الهيدروس - كريم بوضياف.

الهجوم: أكرف عفيف - المعز علي.

 

بينما جاء تشكيل منتخب عمان كالتالي:

 

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أحمد الكعبي ح الخميس أحمد - جمعة الحيسي - أمجد الحارثي.

خط الوسط: صالح اليحيائي - حارب السعيدي - أرشد العلوي - عبد الله فواز.

الهجوم: محمد الغافري - عصام الصبحي.

 

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز على عمان في مباراة اليوم، وحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

 

كان منتخب قطر فاز على البحرين، بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، في افتتاح بطولة كأس العرب 2021.

 

على الجانب الآخر، يطمح منتخب عمان في خطف الثلاث نقاط من قطر، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.

 

وتعادل منتخب عمان مع العراق بهدف لمثله، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت قطر وعمان، كانت في شهر يونيو الماضي، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وانتهت بفوز المنتخب القطري بهدف دون رد.

قطر عمان كأس العرب مباراة قطر وعمان تشكيل منتخب قطر

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