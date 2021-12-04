انطلاق فعاليات القافلة الطبية بمستشفى أسوان الجامعى لأطفال الشفة الأرنبية

صرح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تقوم بدورها المجتمعي تجاه المجتمع الأسواني والبيئة المحيطة وذلك تأكيداً على دور الدولة في دعم الرعاية الصحية للمواطنين، وحرصاً من الجامعة على تشجيع العمل الخدمي والطبي تجاه المجتمع والعمل علي تفعيل دور الجامعة الذي يقوم علي ثلاثة محاور .

وأوضح الدكتور أيمن عثمان بأن المحاور الثلاثة تشمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وقطاع شئون التعليم والطلاب ، وقطاع الدراسات العليا والبحوث ، فيما يعتبر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأهم للمشاركة الفعالة والإيجابية في خدمة المجتمع وإعداد القوافل الطبية من مختلف كليات الجامعة ، وخاصة كلية الطب التي تدعم القوافل الطبية بالكفاءات التخصصية والطبية من أعضاء هيئة التدريس وأطباء المجهود الطبي والتعليم المستمر، مضيفاً بأنه ستقام اليوم السبت الفعاليات التحضيرية لأعمال القافلة الطبية لعلاج الشفة الأرنبية التي تستمر لمدة أسبوع لخدمة أهالي المحافظة ، وكذا محافظات جنوب الصعيد.

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ومن جانبه أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب بأن فعاليات القافلة الطبية ستقام بالمستشفي الجامعي بأسوان تحت رئيس الجامعة ، وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ، بجانب الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي ، والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفي الجراحة حيث بدأت فاعليات القافلة منذ صباح الجمعة 3 ديسمبر 2021، وتستمر لمدة أسبوع علي أن تنتهي فى 9 ديسمبر القادم.

وتقام القافلة الطبية الجراحية الدولية بقسم جراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد الرحيم قناوى رئيس قسم جراحة التجميل بطب أسوان، بالتعاون مع الجمعية الدولية لعملية ابتسامة الأمريكية ومنظمة الهجرة الدولية.

وأشار الدكتور محمد الدهشورى بأن دور كلية الطب يتمثل فى نشر الرسالة الإنسانية من خلال تقديم الرعاية الطبية والمجتمعية من حيث أن تلك القوافل التى تنظمها الجامعة تساهم فى علاج مرضى المحافظة ، وبالتالى عدم الحاجة إلى السفر لتلقى العلاج ، وتضم القافلة نخبة من المتخصصين فى تخصص الإصلاح التجميلي.

هذا فيما قال الدكتور أشرف معبد بأن إنطلاق هذه القافلة الشاملة المتخصصة في جراحات التجميل هي خدمة للمرضى بالمجان ، وهى تهدف إلي علاج أطفال الشفة الأرنبية المصريين والعرب والمهاجرين، وذلك لعلاج حالات ( الوحمات الدموية وإلتصاقات اليدين بعد الحروق وندبات وتشوهات الحروق والشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتشوهات وإلتصاقات الحروق وعيوب اليد الخلقية) وذلك في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى الجامعي لأهالي أسوان .

وفى نفس السياق أضاف الدكتور أحمد قناوى رئيس القسم بأن التحضيرات لتلك القافلة استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث تم الكشف على (230) حالة بنهاية نوفمبر الماضى تجهيزاً للقافلة وايضا تم توقيع الكشف الطبى على (404) حالة ليصبح الإجمالى (634) حالة، وذلك تمهيداً لإجراء العمليات الجراحية ضمن القافلة الطبية لإعادة الإبتسامة لأطفال مصر من غداً الأحد تجري العمليات بالمستشفي الجامعي بأسوان.

وأشار قناوى إلى أنه تم تحديد العمليات العاجلة في القافلة لعدد (82) طفل، كما تم تحويل عدد (134) مريض لعمل عمليات لهم بقسم التجميل وعدد (186) مريض للمتابعة حتى الموعد المناسب للجراحة بقسم جراحة التجميل والإصلاح بمستشفى أسوان الجامعي، حيث سيتم متابعة باقي الحالات وعلاجها علاج تحفظي ودهانات وحقن خاص.ولعلاج بقسم التجميل بالمستشفي الجامعي بأسوان.

الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان

القافلة الطبية بمستشفى أسوان الجامعى

القافلة الطبية بمستشفى أسوان الجامعى