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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تناول القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل .. تعرفي على المقدار الآمن .. والآثار الجانبية للاستهلاك الزائد

شرب القهوة أثناء
شرب القهوة أثناء الحمل

هل من الآمن شرب القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل؟
ما مقدار الكافيين الموجود في القهوة منزوعة الكافيين؟
ما مقدار القهوة منزوعة الكافيين التي يمكنك شربها أثناء الحمل؟
ما هي الآثار الجانبية للاستهلاك الزائد للقهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل؟

القهوة مشروب يحتوي على كافيين طبيعي ويتم استهلاكه لتأثيراته المحفزة، هناك العديد من أنواع القهوة المختلفة. إحداها عبارة عن قهوة منزوعة الكافيين أو قهوة منزوعة الكافيين ، والتي لها نفس نكهة القهوة العادية تقريبًا ولكن تحتوي على نسبة أقل من الكافيين بنسبة 97 في المائة .

القهوة منزوعة الكافيين اختيار جيد للأفراد الحساسين الذين يعانون من آثار غير سارة من الكافيين. ولكن في حين أن القهوة منزوعة الكافيين تعتبر خيارًا جيدًا بشكل عام ، فقد ترغب في معرفة ما إذا كان بإمكانك شرب القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل.

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هل من الآمن شرب القهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل؟
 

نظرًا لأن القهوة منزوعة الكافيين تحتوي على نسبة أقل من الكافيين ، فهي خيار جيد للأفراد الذين يشربون القهوة بشكل معتاد ولكنهم يرغبون في تجنب الكافيين يمكن للنساء الحوامل شرب القهوة منزوعة الكافيين لإشباع الرغبة الشديدة في تناول القهوة مع تجنب الكافيين الزائد. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن القهوة منزوعة الكافيين لا تزال تحتوي على بعض الكافيين.

تتباطأ إزالة الكافيين من الجسم أثناء الحمل ، مما يزيد من خطر تناول الكثير من الكافيين إذا كنت تشرب الكثير من القهوة منزوعة الكافيين لذلك ، يجب على النساء الحوامل تناول القهوة منزوعة الكافيين باعتدال.

ما مقدار الكافيين الموجود في القهوة منزوعة الكافيين؟
 

عادةً ما يحتوي كوب (ثمانية أونصات) من القهوة منزوعة الكافيين على 2 إلى 5 ملليجرام (مجم) من الكافيين ومع ذلك ، قد يختلف هذا المبلغ بناءً على العلامة التجارية ونوع حبوب البن المستخدمة. قد تحتوي بعض ماركات القهوة منزوعة الكافيين على ما يصل إلى 15 مجم من الكافيين لكل كوب (ثمانية أونصات) لذلك ، تحقق من العبوة أو موقع الشركة المصنعة لمعرفة كمية الكافيين الدقيقة في القهوة منزوعة الكافيين.
 

ما مقدار القهوة منزوعة الكافيين التي يمكنك شربها أثناء الحمل؟
 

توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) النساء الحوامل والمرضعات بعدم تناول أكثر من 200 ملغ من الكافيين يوميًا في معظم الحالات ، يمكنك البقاء ضمن الحدود الآمنة لاستهلاك الكافيين مع القهوة منزوعة الكافيين.

يمكنك الاحتفاظ باستهلاك القهوة منزوعة الكافيين بحد أقصى من كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم. تذكر أن تتحقق من محتوى الكافيين في القهوة منزوعة الكافيين قبل الاستهلاك. لا تفرط في شرب القهوة لمجرد أنها منزوعة الكافيين. والسبب هو أن هناك العديد من المواد الغذائية تحتوي على مادة الكافيين أخرى، مثل الشوكولاته ، الشاي ، المشروبات الغازية ، و مشروبات الطاقة ، والتي قد تستهلك في يوم واحد. إذا كنت تستهلك مصادر أخرى من الكافيين ، فيمكنك تقليل حصص القهوة منزوعة الكافيين للبقاء ضمن الحد الآمن من تناول الكافيين.

ما هي الآثار الجانبية للاستهلاك الزائد للقهوة منزوعة الكافيين أثناء الحمل؟

الاستهلاك المفرط للقهوة منزوعة الكافيين قد يثير العديد من المخاوف الصحية بسبب تناول الكافيين الزائد. فيما يلي قائمة بالآثار الضارة التي قد يسببها الإفراط في تناول الكافيين.

اضطراب في المعدة وحرقة
الدوار أو الدوخة
صعوبة النوم
- زيادة التبول مما يؤدي إلى الجفاف
تسارع دقات القلب وارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يمر الكافيين عبر المشيمة إلى الطفل ، ويتراكم في أنسجة الطفل. قد يتسبب الكافيين الزائد في حدوث مضاعفات ، مثل انخفاض الوزن عند الولادة ، والولادة المبكرة ، وولادة جنين ميت ، والإجهاض ، حيث يفتقر الأطفال إلى الإنزيمات لاستقلاب الكافيين.
 

قد يتسبب الاستهلاك الزائد للقهوة ، بما في ذلك القهوة منزوعة الكافيين ، في إدمان الكافيين. إذا حاولت تقليل تناول القهوة ، فقد تواجه أعراض الانسحاب. لذلك ، قلل من تناول القهوة تدريجيًا وراقب أعراض الانسحاب التالية.

غثيان
القلق والأرق
آلام في البطن أو إسهال
أرق
القهوة منزوعة الكافيين أو منزوعة الكافيين هي نوع من القهوة مذاقها مثل القهوة العادية ولكنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين. في حين أن تناول القهوة منزوعة الكافيين من غير المرجح أن يسبب أي آثار ضارة ، يجب تجنب استهلاكها الزائد،تحقق من محتوى الكافيين في ماركة قهوة منزوعة الكافيين وحافظ على الاستهلاك أقل من المعتاد لتجنب أي آثار ضارة على صحتك وصحة طفلك.

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