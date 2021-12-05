أخبار السيارات| 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني.. ترقيات جديدة لـ راديكال SR3 XX وSR10.. أبرز 5 سيارات صينية في البحرين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:

تحظى سيارات الدفع الرباعي على شعبية كبيرة داخل السوق العربي والعالمي للسيارات وسط موديلات 2021، حيث تقدم كل علامة تجارية باقة متنوعة من الطرازات القوية والتي تعتمد على هذه التقنية من خلال أنظمة الدفع الرباعية، إلى جانب التصميمات الخارجية وأيضا التجهيزات الداخلية وبرامج دعم قائد المركبة.

يقدم الصانع الصيني باقة متنوعة وسط موديلات 2021، مثل طرازات السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيثت تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، إلى جانب الانظمة الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

تقام يوم غد الأحد المرحلة الرابعة من منافسات الجولة 21 والتي تعتبر الجولة قبل الأخيرة قبل مرحلة حسم اللقب النهائية، وتستضيفها حلبة جدة الساحلية ضمن فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان، الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يوم 3 حتى 5 يوم ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويندرج السباق تحت برنامج "جودة الحياة".

يأمل البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بينز العالمي لسباق سيارات الفورميلا وان في تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد من خلال الفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان، المقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية على حلبة جدة الساحلية في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر الجاري.

كشفت شركة راديكال عن بعض الترقيات الجديدة لكلا من النسخة SR3 XX وقرينتها الخارقة ايضا SR10، حيث تقدم تلك النسختين لمهام الحلبات فقط، نسبة إلى قدراتهم القوية في التسارع، مع امكانية حجر السيارة عن طريق التقديم المسبق، وتعد راديكال هي واحدة من شركات تصنيع السيارت الرياضية والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1997.

تمتلك شركة مرسيدس اسطولا ضخما من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة السيدان، إلى جانب الهاتشباك، والسيارات الرياضية عالية الاداء، والكوبيه صاحبة السقف المكشوف ومنها النسخة مرسيدس SLK موديل 2021.

استطاع شارلز ليكليرك الخروج من سيارته دون مساعدة بعد أن فقد السيطرة بالأمس على الجزء الخلفي من سيارته، أثناء خوص أحد المنعطفات ضمن حصص التجارب الثانية بجائزة السعودية الكبرى للسيارت، والتي تقام في الفترة الحالية.