أخبار السيارات| 5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني.. ترقيات جديدة لـ راديكال SR3 XX وSR10.. أبرز 5 سيارات صينية في البحرين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:
5 سيارات دفع رباعي موديل 2021 داخل السوق العماني ..صور
تحظى سيارات الدفع الرباعي على شعبية كبيرة داخل السوق العربي والعالمي للسيارات وسط موديلات 2021، حيث تقدم كل علامة تجارية باقة متنوعة من الطرازات القوية والتي تعتمد على هذه التقنية من خلال أنظمة الدفع الرباعية، إلى جانب التصميمات الخارجية وأيضا التجهيزات الداخلية وبرامج دعم قائد المركبة.
أبرز 5 سيارات صينية في البحرين موديل 2021 .. صور
يقدم الصانع الصيني باقة متنوعة وسط موديلات 2021، مثل طرازات السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، حيثت تضم حزمة من وسائل الحماية والامان، إلى جانب الانظمة الفنية والتقنية، والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.
منافسة شرسة في المراحل الختامية لسباق جائزة السعودية الكبرى ..غدا
تقام يوم غد الأحد المرحلة الرابعة من منافسات الجولة 21 والتي تعتبر الجولة قبل الأخيرة قبل مرحلة حسم اللقب النهائية، وتستضيفها حلبة جدة الساحلية ضمن فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان، الذي يقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من يوم 3 حتى 5 يوم ديسمبر الجاري، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويندرج السباق تحت برنامج "جودة الحياة".
لقب أول لفيرستابين أو إنجاز تاريخي لهاملتون في سباق السعودية للفورميلا وان
يأمل البريطاني لويس هاملتون سائق فريق مرسيدس بينز العالمي لسباق سيارات الفورميلا وان في تحقيق رقم قياسي تاريخي جديد من خلال الفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا وان، المقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية على حلبة جدة الساحلية في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر الجاري.
ترقيات جديدة لـ راديكال SR3 XX وSR10 موديلات 2022 الخارقة .. صور
كشفت شركة راديكال عن بعض الترقيات الجديدة لكلا من النسخة SR3 XX وقرينتها الخارقة ايضا SR10، حيث تقدم تلك النسختين لمهام الحلبات فقط، نسبة إلى قدراتهم القوية في التسارع، مع امكانية حجر السيارة عن طريق التقديم المسبق، وتعد راديكال هي واحدة من شركات تصنيع السيارت الرياضية والتي يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1997.
للشاب الكويتي .. مرسيدس SLK موديل 2021 |صور
تمتلك شركة مرسيدس اسطولا ضخما من الطرازات المختلفة، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفئة السيدان، إلى جانب الهاتشباك، والسيارات الرياضية عالية الاداء، والكوبيه صاحبة السقف المكشوف ومنها النسخة مرسيدس SLK موديل 2021.
شارلز ليكليرك يفقد السيطرة ويتعرض لحادث.. وفيراري تستعد لإنجاز المهمة |تفاصيل
استطاع شارلز ليكليرك الخروج من سيارته دون مساعدة بعد أن فقد السيطرة بالأمس على الجزء الخلفي من سيارته، أثناء خوص أحد المنعطفات ضمن حصص التجارب الثانية بجائزة السعودية الكبرى للسيارت، والتي تقام في الفترة الحالية.