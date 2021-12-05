توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الدبلومة الامريكية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومة الامريكية EST هى امتحانات دولية تقدمها مؤسسة ال EST ،ومقرها المملكة المتحدة، وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط بحوكمة اعمالها في مصر.

وقال وزير التربية والتعليم و التعليم الفني في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : كل الاسئلة الخاصة بهذه الامتحانات من حيث المواعيد والمحتوى والتنفيذ والمشكلات التقنية يجب توجيهها الى البريد الالكتروني:

[email protected]

او التواصل التليفوني (او الرسائل النصية) الى هذا الرقم:

+201016664861

واضاف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني : يمكن كذلك الدخول على الموقع الرسمي لهذه الشهادة الدولية على الرابط التالي:

https://est.moe.gov.eg/

واوضح وزير التربية والتعليم و التعليم الفني : ان الوزارة ليس منوطا بها وضع الامتحانات او تصحيحها او ادارتها وبالتالي رجاء التواصل المباشر مع الجهة صاحبة الامتحان كما ورد أعلاه.

وشدد وزير التربية والتعليم و التعليم الفني على ان امتحانات ال SAT وكذلك ال ACT هى امتحانات دولية تديرها جهات دولية وكانت تتم حكومتها عن طريق AmidEast في حالة ال SAT و شركة ConnectMe في حالة ال ACT.

وقال وزير التربية والتعليم و التعليم الفني : لقد طلبت الوزارة من المؤسسة المشرفة على امتحانات ال EST تحديد موعد لامتحان آخر لكل من صادفته أى مشكلات اليوم بدون تكلفة اضافية.

واضاف : تقوم مؤسسة ال EST حاليا بحصر الطلاب المتضررين من أى مشكلات تقنية (وعددهم تقريبا 500 طالب) من إجمالي 10,700 سجلوا للتقدم للامتحانات يومى الجمعة والسبت وسوف تتواصل المؤسسة مع الطلاب خلال الاسبوع الجاري لتحديد موعد الامتحان البديل خلال أسبوعين على الأكثر.