CNN تطرد وجهها الإعلامي الأول بسبب "فضيحة جنسية"

أنهت شبكة "سي إن إن" تعاقدها مع وجهها الإعلامي الأبرز، كريس كومو بعد أن أظهر تحقيق أجراه المدعي العام في نيويورك بمزيد من التفاصيل كيف ساعد شقيقه، حاكم الولاية السابق أندرو كومو، في الدفاع عن نفسه ضد مزاعم سوء السلوك الجنسي.

وأعلن حساب العلاقات العامة على موقع "سي إن إن"على تويتر عن فسخ التعاقد يوم السبت بحسب توقيت واشنطن.

وقالت الشبكة:"قمنا بتعيين شركة محاماة محترمة لإجراء المراجعة، وقمنا بإنهاء التعاقد، بشكل ساري المفعول على الفور".





في بيان مكتوب، قال كومو يوم السبت إنه يشعر بخيبة أمل من القرار لكنه فخور بالعمل الذي قام به فريق عرضه التلفزيوني.

وقال:"ليست هذه هي الطريقة التي أريد أن تنتهي بها فترتي في سي إن إن، لكنني أخبرتكم بالفعل لماذا وكيف ساعدت أخي. لذا اسمحوا لي الآن أن أقول بقدر ما هو مخيب للآمال، لا يمكنني أن أكون فخوراً أكثر بالفريق في (كومو برايم تايم) والعمل الذي قمنا به كعرض CNN الأول في أكثر الأوقات تنافسية. أنا مدين لهم جميعًا وسأفتقد ذلك مجموعة من الأشخاص المميزين الذين قاموا بعمل مهم حقًا".

قال جيف زوكر، رئيس مجلس إدارة شركة "وارنر ميديا نيوز) التابعة لشبكة سي إن إن، في بيان إنه سلم الأخبار إلى كومو يوم السبت بعد أن قررت الشبكة أنه "متورط في دفاع شقيقه".