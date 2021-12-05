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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحوث القطن يستعرض مجهودات وزارة الزراعة في تطوير منظومة الغزل والنسيج| فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور هشام مسعد ، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة ، إن الدولة المصرية وضعت خطة للاهتمام بالقطن ، على مدار الخمس سنوات الماضية ، مضيفا : " الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بملف القطن على مستوى الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الزراعة " .

 

واستعرض الدكتور هشام مسعد ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، مجهودات وزراة الزراعة في تطوير القطن المصري ، موضحا أن الوزراة اهتمت بعمل منظومة إحلال وتجديد لجميع أصناف القطن المتوفرة ، مشيرا إلى أهمية اقتحام أسواق القطن العالمية بالأصناف المختلفة من القطن .

 

وأشار " مسعد "، إلى أن القطن المصري من أفضل أنواع القطن على مستوى العالم ولازال يحتفظ بجودته إلى الأن ، على الرغم من التراجع المحدود الذي حدث له على مدار العشرين عام الماضيين .

 

وتابع " مسعد "، أن صناعات الغزل والنسيج من الصناعات القوية التي وجهت لها الدولة المصرية اهتماما كبيرا ، نظرا لاسهامتها في الاقتصاد ، متابعا : " 100 مليار دولار استثمارات في مجال الغزل والنسيج مستقبلا " . 

 

وتولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس جلياً على المساعي والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات في ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم.

 

بحوث القطن الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن معهد بحوث القطن برنامج 8 الصبح توك شو

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