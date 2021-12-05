لذيذ وسهل.. طريقة تحضير فطيرة اللبن والسكر

يعد فطيرة اللبن والسكر من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بوصفات بسيطة ومميزة، ويمكن تناول الفطير بجانب الجبن أو العسل والعديد من الأطعمة.

وإليك طريقة تحضير فطير اللبن والسكر

مقادير فطيرة اللبن والسكر

1 كوب دقيق

ملح

زيت

ماء على حسب الحاجة

سكر بودرة

جوز هند

زبيب

لبن

طريقة تحضير فطيرة اللبن والسكر

* * يخلط الدقيق مع الملح ويعجن بالماء لتحصلي على عجينة متماسكة

* * وتقسم إلى عدة قطع وتكور

* * تدهن بالزيت، ثم يرش عليها قليل من الزبيب، وتثنى أطرافها على بعضها البعض

* * توضع في صاج للفرن ساخن، وتدخل الفرن حتى يحمر وجهها

* * تخرج فطيرة اللبن والسكر وترش عليها السكر البودرة وقليل من اللبن وتقدم