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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. محكمة سبها تلزم المفوضية العليا بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

ألزمت محكمة استئناف سبها، اليوم "الأحد"، المفوضية العليا للانتخابات الليبية بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي، وذلك بحسب قناة العربية.

 

وفي وقت سابق، خص سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل "قضاة ليبيا" بالشكر وقال إنهم "غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق".

 

كانت محكمة الاستئناف، قررت يوم الخميس الماضي بعد محاولات فاشلة للاجتماع بكامل أعضائها، قبول طعن محامي سيف الإسلام في قرار المفوضية الليبية العليا للانتخابات بعدم أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، استنادا إلى ما وصف بإدانة سابقة.

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كان خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام قد أوضح في تصريح تلفزيوني أن قرار محكمة سبها يلزم المفوضية العليا للانتخابات بإدراج موكله في قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية.

 

وأقيمت احتفالات علنية في عدد من المدن الليبية خاصة في سبها وبني وليد، ووصف حراك "رشحناك" الداعم لسيف الإسلام القذافي قرار محكمة سبها القاضي بعودته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بأنه "انتصار تاريخي".

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