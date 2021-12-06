أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي.. طارق شوقي: فنلندا تريد الشراكة مع مصر بعد إعجابها بتطوير التعليم

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

عمر كمال في أول رد بعد أزمته مع نقابة الموسيقيين وإحالته للتحقيق|شاهد

قال الفنان عمر كمال، إن دعوة حفل الرياض وجهت لي أنا وزملائي حسن شاكوش وحمو بيكا وهذا بعد إقامة حفل في الرياض، مؤكدا انه بعد إقامة الحفل في اليوم الأول طلب منا أن نعيده مرة ثانية في اليوم الثاني بسبب نجاحه وتم الاحتفال علي خير .

بعد افتتاح طريق الكباش.. الوزير المفوض المصري بمعرض إكسبو 2020 في دبي: اهتمام عالمي بالآثار المصرية

قال الوزير المفوض أشرف حمدي، المفوض العام لمصر في معرض إكسبو 2020 دبي، إن جناح مصر بمعرض إكسبو 2020 بدبي استقبل 350 ألف زائر في شهرين، معقباً: "الزوار حرصين على زيارة الجناح المصري بالمعرض .. واحنا حرصين على عرض أفضل ما لدى مصر".

طارق شوقي: فنلندا تريد الشراكة مع مصر بعد إعجابها بتطوير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الهدف من فلسفة التطوير التي تنفذها الوزارة، خاصة في الصف الرابع الابتدائي؛ هو تقييم لهم وليس امتحانهم، مشددا على أن الكثيرين بدؤوا يشعرون بالتغيير والتطوير.



الخطيب: الأهلي نادي الوطنية ويدعم ذوي الهمم على مدار تاريخه

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حرص النادي الأهلي الدائم منذ تأسيسه وعلى مدار تاريخه على دعم ذوي الهمم، مضيفًا "الأهلي نادي الوطنية ومعروف عنه دعم ذوي الهمم".



رشوان توفيق عن مشاركته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي: رجعوني للشباب.. فيديو

علق الفنان رشوان توفيق، على مشاركته في تقديم الجوائز بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلا: "المهرجان منور بأهله".



بطلة من ذوي الهمم: الرئيس السيسي مثل أبي

أكدت منال حسني من بطلات الحروق وذوي الهمم، أنها كانت سعيدة بالوقوف اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفالية الثالثة لقادرون باختلاف.



من الزمن الجميل.. إلهام شاهين تختار هذه الفنانة لتحصل على جائزة باسمها

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها إذا اختارت جائزة تقديرية تحمل أسم فنان أو فنانة من فنانى الزمن الجميل ستختار جائزة “ الفنانة هند رستم”.



العريس القاصر.. مأساة عروس بالغة ترفض توثيق الزواج العرفي بسبب وصل أمانة

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، قصة سيدة تزوجت عرفيا من ابن خالتها القاصر الأصغر منها بـ7 سنوات وأنجبت منه طفلين وتركته، فكان العريس هو القاصر والعروسة هي البالغة.

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ثبت من تحقيق نقابة المهن الموسيقية عدم مسئولية عمر كمال عن الفيديوهات المسيئة لمصر التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

