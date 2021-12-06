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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

الطقس
الطقس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين حيث يكون لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا ، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشوائب العالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع فرصة أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت  أمس الأحد أن طقس الـ 72 ساعة القادمة، سوف يشهد موجة أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة بالبلاد، يصاحبها تفاوت أيضا في درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع.

ويكون طقس الـ  48 ساعة القادمة، خلال ساعات الليل، باردا على جميع أنحاء البلاد، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

شوائب عالقة وأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود أتربة عالقة في خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على مدار ساعات النهار، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

أمواج عالية وأمطار
وعن فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، توقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، اليوم الاثنين، وتمتد فرص الأمطار، بعد غدا الثلاثاء، إلى أقصى مناطق غرب البلاد، ويوم الأربعاء تصل الأمطار مدن السواحل الشمالية وتكون أمطار  متوسطة إلى خفيفة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، من الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الثلاثاء والأربعاء، تكون الملاحة مضطربة وسرعة الرياح تصل لـ 65كم/اساعة وارتفاع الموج يصل لـ 5 أمتار.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
الاسكندرية 21 14
وادى النطرون 22 14
طنطا 22 14
شبين الكوم 22 14
دمنهور 21 14
بلطيم 22 14
مطروح 21 13
السلوم 20 13
سيوة 20 12
بورسعيد 22 15
دمياط 22 15
الزقازيق 22 14
المنصورة 22 14
الاسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 23 14
رفح 22 14
رأس سدر 23 13
نخل 21 09
نويبع 23 15
طابا 20 14
كاترين 22 11
الطور 25 15
شرم الشيخ 26 17
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 12
المنيا 24 11
أسيوط 24 10
سوهاج 25 11
قنا 24 12
الأقصر 26 12
أسوان 26 12
ادفو 26 13
أبوسمبل 27 12
الوادى الجديد 26 13
شلاتين 28 14
ابو رماد 28 12
حلايب 27 12
رأس حدربة 28 13

الطقس هيئة الأرصاد الجوية بارد الرياح المثيرة للرمال امطار

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