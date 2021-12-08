أخبار التعليم.. جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى في بطولة الشهيد الرفاعي 49

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى في بطولة الشهيد الرفاعي (٤٩)

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصد طلاب جامعة الفيوم المراكز الاولى في بطولة الشهيد الرفاعي (٤٩) بالجامعة الأمريكية ، التى أقيمت تحت رعاية الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم.

تسليم 27 جهاز لاب توب للطلبة من ذوي الهمم بجامعة المنصورة



شهد اليوم الثلاثاء الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية و الدكتور محمد عطية نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الطلاب مراسم تسليم الطلاب لأجهزة اللاب توب بمبني كلية الآداب وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع جمعية الارومان وجامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط.

ماجد الكدواني : فريق أتيليه المسرح السبب الأول لجعلى ممثلا



قال الفنان ماجد الكدواني إن كلمة أتيليه المسرح هى من الكلمات التى أقف أمامها وأنها تحمل قدسية كبيرة بنسبة له، وان فريق أتيليه المسرح من ترتيبات الله أن اتواجد فيه.



كوفيد 19.. المشروع البحثي لكلية البنات جامعة عين شمس



تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ودعم وتشجيع الاستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، تمت الموافقة على المشروع البحثي لكلية البنات بعنوان (كوفيد 19 : دراسة بحثية متعددة التخصصات للجائحة حاليا ومستقبلا) ،والذى يضم 24 بحثا لأعضاء هيئة التدريس بالكلية من تخصصات مختلفة من الآداب والعلوم والتربية.



هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب



يتساءل الملايين من أولياء الأمور والطلاب عن حقيقة تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بـ القاهرة بعد تعطيلها في محافظتي مطروح والإسكندرية بسبب الطقس السيئ.

رئيس جامعة طنطا: إجراء مقابلات لـ14 من المتقدمين لشغل مهام إدارية شاغرة

أجرت اللجنة العليا للقيادات بجامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة عددًا من المقابلات الشخصية لـ 14 من المتقدمين لشغل مهام إدارية شاغرة بالمراكز والوحدات الرئيسية بالجامعة، وذلك في ضوء ما أعلنته سابقا.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلماً لمشاركته في تطوير مدرسته.. صور

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد إبراهيم أحمد الجريدي، معلم كبير بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة بكفر الشيخ، نظراً لجهوده المتواصلة في تطوير المدرسة ومشاركته في إصلاح الدسكات، وصناعة ألعاب الأطفال والمقاعد، موجها الشكر للعاملين والمعلمين بالتعليم الفني، للمساتهم الفنية في أعمال التطوير المتعددة التي تشهدها المدارس الفنية والمحافظة.