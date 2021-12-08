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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تعطيل الدراسة باربع مدن كبرى |المحافظات الشمالية تعلن الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية

الأجواء الشتوية
الأجواء الشتوية

يكره الكثير من الناس فصل الشتاء ويحاولون تدفئة أنفسهم بالملابس الثقيلة والمشروبات الساخنة والجلوس لفترات طويلة بجوار الموقد المشتعل، فيما يرى آخرون أن الخروج في الصقيع من ألطف الأشياء، ولكن إن كنت من كارهي الشتاء أو محبي الصقيع، فعليك معرفة أن البرد القارس يؤثر سلبا على صحتك.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء تشهده، حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، ليسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة، واضطراب بـ الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 4: 5 أمتار، واضطراب بـ الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح بين 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

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سقوط أمطار خفيفة 

ويشهد اليوم أيضا فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وفيما تشهد درجات الحرارة منذ عدة أيام انخفاضا ملحوظا يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية، وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدد من المحافظات، خاصة الشمالية، الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط والبحيرة.

تقلبات جوية فجائية 

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الطقس وتعرض البلاد لتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

وأكدت الهيئة أن هناك شبورة مائية ستكون موجودة  على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

الشخصيات الوسواسية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إنه يوجد أشخاص كثيرون لديهم مخاوف من الأشياء الطبيعية، مثل المطر والرعد والبرق، وتسمى هذه الشخصيات الوسواسية، أو المصابة بالوسواس القهري الخفيف نتيجة المخاوف المرضية فقط .

وقدم فرويز في تصريحات لـ «صدى البلد»، نصائحه للأشخاص الذين يخافون من الأمور الطبيعية معقباً: ابتعدوا عن الأماكن التي تخيفكم، واستمعوا لكثير من الموسيقى المهدئة للأعصاب، واجلسوا مع أناس تحبونهم وتكلموا معهم، وعليكم عدم الجلوس منفردين مع ذاتكم لتجنب أمور كثيرة، بجانب تناول الكثير من الشيكولاتة

وتابع: على هؤلاء الأشخاص أيضاً مشاهدة المناظر الطبيعية، والانشغال في أمور كثيرة ما يجعلهم يشعرون بالراحة، وعليهم الابتعاد عن الأصوات التي تؤذيهم لتسير الأمور بخير.

نصائح لكارهي الشتاء

وأكد أن بعض الأشخاص يرون أن الشتاء من الفصول التي تزيد شعورهم بالاكتئاب والملل، وقد يقضون غالبية ساعات يومهم في المنزل مرتدين ملابس ثقيلة، فقدم دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عدة أمور أهمها لكارهي الشتاء للاستمتاع بأجواء الطبيعة:

  • عليك الخروج من المنزل في وقت البرد لتغيير حالتك المزاجية، كما أن المشي والتحدث مع الأشخاص يقلل من ارتفاع ضغط الدم الناتج عن النوم لعدة ساعات طويلة ويغير حالتك المزاجية
  • في حالة عدم رغبتك في النزول يفضل عدم التواجد لعدة ساعات طويلة في السرير حتى لا تصاب بالاكتئاب، أو الوسواس.
  • والتخلص من كثرة النوم والكسل والخمول في الشتاء يمكن أن تعمل على تغيير حالتك المزاجية في الصباح، حاول تنظيم وقتك واختيار وقت للنوم والاستيقاظ وستجد أنه ليس هناك مشكلة في القيام مبكرًا.

بداية فصل الشتاء من اليوم 

وتابع: مع سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات، تعلن عن بداية فصل الشتاء، حيث تشتد فيه الموجات الباردة بشكل كبير وقد يؤثر هذا الطقس البارد على الصحة، فتزداد نزلات البرد والإنفلونزا، فهناك عدة طرق للحفاظ على دفء الجسم مثل ارتداء ملابس دافئة، أو من خلال شرب مشروبات ساخنة، كما أن هناك أيضاً عددا من الأطعمة والتوابل التي تساعد على الحفاظ على دفء الجسم من قسوة الطقس ومنها:

  • المكسرات والبذور
  • البهارات والتوابل
  •  الفلفل الأسود أو الأبيض
  • البصل والثوم
  • البيض واللحوم الخالية من الدهون
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ومن جانب آخر نشرت الصفحة الرسمية للأرصاد الجوية صورة للقمر الاصطناعي، تشير إلى الرمال المثارة المصاحب للرياح الجنوبية الغربية النشطة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح- السلوم- وسيدي براني- العلمين- الإسكندرية).

ويشير البيان إلى أنّ ذلك يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المذكورة، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الداخل لتؤثر على معظم أنحاء الجمهورية مع تقدم الوقت.

كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا على وجه الخصوص، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 9 لـ 10 درجات.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

يذكر أن 4 محافظات أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وقررت تعطيل الدراسة وفي مقدمتها مدينة الإسكندرية التي تتعرض لنوة قاسم هذه الأيام.

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