للحفاظ على منابع الري.. إزالة 11 تعديًا على المصارف في الجيزة ..شاهد

نفذت محافظة الجيزة، بإشراف مركز ومدينة أبو النمرس، حملة لإزالة التعديات على الترع والمصارف شملت إزالة ١١ حالة تعدٍ بقرية نزلة الأشطر وطريق ٦ أكتوبر بمنطقة الحبس بشبرا منت.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن الحملة استهدفت إزالة التعديات على حرم الترع والمصارف بكافة صورها تأكيدا لفرض هيبة الدولة.

وأَضاف أن الحفاظ على المجارى المائية ومنابع الرى أصبح ضرورة ملحة خاصة مع تبنى الدولة لمشروع تأهيل وتبطين الترع مما يستدعي مواجهة أى تعدٍ على منابع الرى بكل قوة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات بكافة المراكز والمدن وعدم السماح بالتعدي على أملاك الدولة وإزالتها على الفور.

وشملت التعديات التي تمت إزالتها غرف ومنشآت خرسانية وخشبية وجمالون ومحال واستراحات مقامه بالمخالفة التي تمت إزالتها بتواجد ميداني للواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس وتمت الإزالات حتي سطح الارض مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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