أخبار السيارات| جريت وول الصينية تكشف عن Mecha Dragon الكوبيه الكهربائية الفاخرة.. كرايسلر تقدم مفهوم AirFlow لسنة 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارًا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في العناوين التالية:
جريت وول الصينية تكشف عن Mecha Dragon الكوبيه الكهربائية الفاخرة
أعلنت شركة Great Wall Motors الصينية عن سيارة "Mecha Dragon" الكوبيه الكهربائية الجديدة كلياً تحت اسم علامة فرعية مستقلة جديدة، وتأتي في إطار رؤيا مستقبلية جديدة كلياً تقدم تصوراً عصرياً مميزاً، وذلك في إطار تحول النسبة العظمى من الشركات المصنعة للسيارات الى الطاقة النظيفة والسعي لتقليل نسبة الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة.
بعد سنوات من الغياب.. كرايسلر تقدم مفهوم AirFlow لسنة 2025
كشفت شركة كرايسلر التابعة لمجموعة ستيلانتس عن مفهوم سيارة كهربائية كروس أوفر باسم AirFlow من المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج التجاري وتعرض بالأسواق بحلول 2024 على أنها موديل سنة 2025.
مع دخول جيلها الخامس.. تويوتا تؤكد أن "بريوس" أيقونة لن نتخلى عنها
أعلنت تويوتا موتورز عن نيتها إطلاق عدة نسخ بمجموعات نقل مختلفة من طرازها الأشهر تويوتا بريوس جنبًا إلى جنب مع نسخة كهربائية بالكامل.
مصنع صديق للبيئة.. تويوتا تبني مصنع بطاريات في كارولينا الشمالية بـ1.3 مليار دولار
أعلنت تويوتا عن بنائها مصنعاً جديداً لتصنيع البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية في نورث كارولينا بتكلفة 1.3 مليار دولار، وهو أول مصنع للشركة في كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، يكون متخصصاً في بناء البطاريات.
تقليص صلاحيات وحضور شرفي.. نزع فتيل الأزمة بين رئيس فولكس فاجن والنقابات العمالية
أكدت مصادر مطلعة من داخل مجموعة فولكس فاجن أن هربرت ديس سيستمر في منصبه كرئيس للمجموعة بعد مناقشات داخلية مطولة داخل المؤسسة لتحديد مستقبله.
أول طائرة صديقة للبيئة.. بريطانيا تقدم مفهوم ATI FlyZero للنقل الجوي
تحاول كل دول العالم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفي سبيل ذلك تقدم الحوافز وتحث شركات السيارات على استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير واللجوء للبطاريات والسيارات الكهربائية بدلا من السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلي كثيفة الانبعاثات، ولكن تظل وسائل النقل وبالأخص النقل الجوي والطيران المشكلة الكبرى والتحدي الأكبر فيما يخص الحياد الكربوني.