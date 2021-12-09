بعد تسريب فيديو لها.. تفاصيل استقالة مساعدة رئيس وزراء بريطانيا

استقالت مساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد تسريب فيديو يظهرها في حفل بداونينج ستريت خلال فترة إغلاق تمت بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19" العام الماضي عندما تم حظر حفلات عيد الميلاد.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم تسريب فيديو لـ أليجرا ستراتون، التي كانت المتحدثة باسم جونسون خلال قمة "COP26"، والسكرتيرة الصحفية له.

وفي الفيديو الذي بثته قناة"ITV"، ظهرت ستراتون خلال تجمع وهي تضحك وتمزح، في وقت منع فيه عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء بريطانيا من مقابلة العائلة والأصدقاء للاحتفال بعيد الميلاد.

وقالت ستراتون وهي تبكي للصحفيين خارج منزلها: "أتفهم الغضب والإحباط اللذين يشعر بهما الناس. لكم جميعا الذين فقدوا أحباءهم، والذين تحملوا الوحدة التي لا تطاق.. أنا آسفة حقا، وبعد الظهر سأقدم استقالتي إلى رئيس الوزراء".

وأضافت “حاولت أن أفعل الشيء الصحيح من خلالكم جميعًا، وأن أتصرف بلطف ورصانة ووفقًا للمعايير العالية التي تتوقعونها من رقم 10”.

ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، رغم أن ستراتون حظيت بمسيرة إعلامية ممتازة، لكن الفيديو المسرب أضر كثيراً بها، ما ادى إلى الإطاحة بها بعد يوم من الدراما في وستمنستر.

وفي وقت سابق، قال دوجلاس روس، زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين، إنه على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الاستقالة إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد في مقر الحكومة العام الماضي وانتهك قيود كورونا.