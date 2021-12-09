عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء قيس سعيد ..الوزير الأول الجزائري: سنظل دوما إلى جانب تونس

قيس سعيد وأيمن عبد
قيس سعيد وأيمن عبد الرحمان


استقبل الرئيس التونسي  قيس سعيّد، مساء اليوم  بقصر قرطاج،  أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول ووزير المالية الجزائري، الذي يؤدّي زيارة إلى تونس على رأس وفد وزاري هام.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية فقد أثنى رئيس الجمهورية على الطابع الاستثنائي لعلاقات الأخوة المتينة والتاريخية القائمة بين تونس والجزائر، مؤكدا على ضرورة قراءة الماضي واستشراف المستقبل معا من أجل فتح آفاق واعدة للتعاون والتكامل وفق أطر وتصوّرات جديدة.

وحمّل الرئيس التونسي  الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إبلاغ تحياته الصادقة إلى الرئيس الجزائري  عبد المجيد تبّون معربا عن تطلّعه إلى استقباله قريبا في تونس أخا عزيزا وضيفا مبجّلا.

وشدّد على إيمانه الراسخ بأن تطلعات الشعبين التونسي والجزائري لن تتحقق إلا بالعمل اليد في اليد.

جانب من عملية الاستقبال 

ومن جانبه، نقل الوزير الأول ووزير المالية الجزائري إلى رئيس الجمهورية تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.

وأضاف بأن الجزائر تتطلّع إلى مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين، وهي على يقين بأن المصير مشترك وأن العلاقات الثنائية ستشهد، مستقبلا، زخما جديدا وفق نظرة تنموية وتكاملية لمواجهات التحديات المشتركة بنفس المبادئ والاستراتيجيات.

وأفاد الوزير الأول ووزير المالية الجزائري بأن زيارته تندرج في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبّون إلى تونس، مؤكدا  على أن الجزائر ستظلّ دوما إلى جانب تونس، وهي تتقاسم معها نفس الإرادة والعزيمة لتطوير الروابط التاريخية وتنويعها وتمتينها.

 

تونس والجزائر يصدران طابع بريدي مشترك .. ما السبب ؟

تونس.. الرئيس : من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء

تونس الجزائر الرئيس التونسي الوزير الأول الرئيس الجزائرى الرئاسة التونسية تونس والجزائر

موضوعات متعلقة

قيس سعيد ومحمود عباس يفتتحان المقر الجديد للسفارة الفلسطينية بتونس

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد

ترشيحاتنا

تامر أمين يعرض مشاجرة عنيفة بين فريقي سموحة وسبورتنج

جامع: إنشاء 13 مجمعا صناعيا أغلبها في محافظات الصعيد.. فيديو

بث مباشر| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لأول مرة في لقاء خاص مع منى الشاذلي

خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

لحظة هروب على العريض ذراع الغنوشي من حريق مقر النهضة في تونس|فيديو

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

بعمل كده في بلدي..أول رد من سيدة ظهرت عارية في شرفتها بالتجمع

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ