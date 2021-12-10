فطيرة التفاح بطرق مختلفة ومذاق لا يقاوم

إذا أردت التجديد في أطباق الحلويات التى تقدمينها يمكنك تحضير فطيرة التفاح بطعم ومذاق مختلف إليك طريقة التحضير فطيرة التفاح بمذاق لايقاوم لأمهر الشيفات اختارى الطريقة التي تناسبك

فطيرة التفاح للشيف غادة التالى

المقادير

اثنين ونصف كوب دقيق

150 جرام سمنة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ماء مثلج

حشوة التفاح

5 تفاحات

ثلث كوب سكر

ربع ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة كبيرة دقيق

الطريقة:

اخلطي السمن مع الدقيق والسكر والملح ضيفي الماء المثلج واخلطي حتى تتكون العجينة قسمي العجينة الى ثلاث ارباع وربع وضعي الثلاث أرباع في الصنية واضغطيها ضيفي حشوة التفاح ثم افردي الجزء الاخير من العجينة وشكليه على شكل شجرة حسب الرغبة ثم غطي بها الحشوة ادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها

طريقة تحضير حشوة التفاح

ضعي التفاح على النار مع السكر والقرفة والدقيق وقلبيهم جيدا لمدة 5 دقائق ثم ضيفيها على العجينة

فطيرة التفاح والقرفة

طريقة عمل فطيرة التفاح والقرفة للشيف محى شوقى " أبو البنات"

1/4 كوب طحين

3 ملاعق صغيرة بيكنغ باودر

3 بيض 1كوب سكر

رشة ملح

1 كوب حليب سائل

1/2 كوب زيت نباتى

1 ملعقة صغيرة فانيلا

الحشو:

3 تفاحات صفراء مبروشة

1 معلقة كبيرة سكر بنى

1 معلقة صغيرة قرفة

للتزين: حليب مكثف محلى أو صوص شوكولاتة

طريقة تحضير فطيرة التفاح:

فى الخفاقة نخلط البيض مع السكر جيدا ثم نضيف الفانيلا والحليب والزيت ونخفق جيدا

- نضيف الطحين والبيكنغ باودر والملح ونخفق المزيج جيدا

- نسكب مزيج الكيك المخفوق بقالب مدهون زيت وطحين ونضع على الوجه التفاح المخلوط مع السكر والقرفة وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقة ثم تترك لتبرد .

