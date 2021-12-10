عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات اليمن.. طريقة عمل سلتة اللحم

سلتة اللحم
سلتة اللحم

سلتة اللحم من الأطباق الرئيسية المشهورة و المعروفة في المطبخ اليمني، و يتسم هذا النوع من الأطباق بأحتوائه على العديد من البهارات وز الخضروات المهمة لجسم الأنسان.

 

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج  اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلتة اللحم في المنزل.

مقادير سلتة اللحم:


حلبة مطحونة منقوعة في الماء لمدة ساعة او ساعت

 مكعبات لحم 

قرون فلفل اخضر

 قرن فلفل احمر مجفف

 كمون

 زيت

مكعبات بطاطس

 طماطم مكعبات 

فصوص ثوم 

بهارات لحم

 4 بصل ابيض مكعبات 

صلصة طماطم

 شايفز أو الثوم المعمر 

أرز مطبوخ 

عيش مخبوز

 مرق لحم

 بصل اخضر 


طريقة تحضير سلتة اللحم:


- يشوح نصف كمية البصل في الزيت مع نصف كمية الثوم.

- ثم يضاف فلفل احمر وكمون ثم يضاف مكعبات مرق اللحم ويقلب الخليط جيدا.

- ثم يضاف مكعبات البطاطس ثم يضاف الماء المغلي وتترك حتى تغلي.

- في وعاء اخر يشوح البصل مع الثوم في الزبدة ثم يضاف الفلفل الأخضر الحار.

- ثم يضاف الطماطم وتقلب جيدا ثم يضاف صلصة الطماطم.

- في الخلاط تفرد الكزبرة مع البصل الاخضر والثوم وقليل من الماء.

- يفرمو جيدا.

- ثم تهرس اللحمة بعد نضجها ثم تهرس البطاطس المسلوقة وتضاف الى اللحمة المهروسة ثم تضاف الى خليط البصل والطماطم.

- ثم يضاف الارز المطبوخ ويقلب الخليط جيدا ثم يخلط خليط الكزبرة مع البصل الاخضر الخليط السائل مع الحلبة وتوضع على وجه الطبق ويقدم.

 

سلتة اللحم طريقة عمل سلتة اللحم مقادير سلتة اللحم الشيف غادة جميل برنامج اتفضلوا عندنا

موضوعات متعلقة

أكلات اليمن.. طريقة عمل عصيدة المرق

أكلات اليمن .. طريقة عمل مقلقل الدجاج

ترشيحاتنا

إيران.. الأزمة الاقتصادية تطال المطاعم وسوق البضائع المستعملة

رئيس وزراء لبنان: طلبنا دعما من مصر في مجال الغاز لتوليد الكهرباء

بعد اختراق إنستجرام رمضان صبحي.. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه تلاحق الهاكرز

دعاء تفريج الهموم وإزالة الكرب في يوم الجمعة

عودة الأمطار على مناطق بالبلاد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

هل يحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك.. خبير تشريعات رياضية يحسم الأمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد استغناء الزمالك عنه مجانا وتألقه مع المنتخب.. كم سعر بيع حسين فيصل؟

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

فيديو

فيديوجراف| محظورات جديدة.. رئيس الوزراء يصدر قرارات خاصة بكورونا 

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ