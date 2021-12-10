أكلات اليمن.. طريقة عمل سلتة اللحم

سلتة اللحم من الأطباق الرئيسية المشهورة و المعروفة في المطبخ اليمني، و يتسم هذا النوع من الأطباق بأحتوائه على العديد من البهارات وز الخضروات المهمة لجسم الأنسان.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلتة اللحم في المنزل.

مقادير سلتة اللحم:



حلبة مطحونة منقوعة في الماء لمدة ساعة او ساعت

مكعبات لحم

قرون فلفل اخضر

قرن فلفل احمر مجفف

كمون

زيت

مكعبات بطاطس

طماطم مكعبات

فصوص ثوم

بهارات لحم

4 بصل ابيض مكعبات

صلصة طماطم

شايفز أو الثوم المعمر

أرز مطبوخ

عيش مخبوز

مرق لحم

بصل اخضر



طريقة تحضير سلتة اللحم:



- يشوح نصف كمية البصل في الزيت مع نصف كمية الثوم.

- ثم يضاف فلفل احمر وكمون ثم يضاف مكعبات مرق اللحم ويقلب الخليط جيدا.

- ثم يضاف مكعبات البطاطس ثم يضاف الماء المغلي وتترك حتى تغلي.

- في وعاء اخر يشوح البصل مع الثوم في الزبدة ثم يضاف الفلفل الأخضر الحار.

- ثم يضاف الطماطم وتقلب جيدا ثم يضاف صلصة الطماطم.

- في الخلاط تفرد الكزبرة مع البصل الاخضر والثوم وقليل من الماء.

- يفرمو جيدا.

- ثم تهرس اللحمة بعد نضجها ثم تهرس البطاطس المسلوقة وتضاف الى اللحمة المهروسة ثم تضاف الى خليط البصل والطماطم.

- ثم يضاف الارز المطبوخ ويقلب الخليط جيدا ثم يخلط خليط الكزبرة مع البصل الاخضر الخليط السائل مع الحلبة وتوضع على وجه الطبق ويقدم.