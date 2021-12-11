استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري علي مدار شهر ونصف حتي نهاية تعاملات اليوم السبت بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الصرف الأجنبي قد سجل 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في بنكي مصر والأهلي.



ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر بنحو 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".



وسجل سعر الدولار نحو 15.67 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".



أعلى سعر



بلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.



