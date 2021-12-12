علاقة قضم الأظافر عند الأطفال بالصحة العقلية و 6 طرق لمنع الطفل من قضم الأظافر وهل عليك زيارة الطبيب

ما الذي يسبب قضم الأظافر عند الأطفال؟

متى تقلق بشأن قضم الأظافر؟

هل قضم الأظافر يتطلب العلاج؟

كيف تمنعين طفلك الدارج من قضم الأظافر؟

العادات هي سلوكيات متكررة تبدأ في الطفولة، في حين أن بعض العادات توصف بأنها جيدة لأنها مفيدة لرفاهية الفرد الجسدية والعقلية ، يطلق على البعض الآخر عادات سيئة لأن لها آثارًا سلبية، إحدى هذه العادة هي قضم الأظافر أو بلع الظفر.



عادة ما تبدأ هذه العادة في عمر ثلاث إلى أربع سنوات ، على الرغم من أنها قد تبدأ في وقت مبكر عند بعض الأطفال. يشعر معظم الآباء بالقلق بشأن عادات قضم أظافر أطفالهم لأنها قد تشير أحيانًا إلى مشاكل سلوكية ، مثل العصبية والقلق.

إذا كنت قلقة بشأن قضم أظافر طفلك ، فسوف تشعر بالارتياح لمعرفة أن طفلك قد يتخطى هذه العادة في النهاية مع تقدمه في السن تابع القراءة للتعرف على الأسباب المختلفة لقضم الأظافر عند الأطفال الصغار وفقا لما نشره موقع هيلثي .



ما الذي يسبب قضم الأظافر عند الأطفال؟



قد لا يكون هناك دائمًا سبب أساسي لقضم الأظافر عند الأطفال الصغار. قد يفعل البعض ذلك بشكل متقطع دون أي سبب محتمل. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل بعض الأطفال الصغار يعضون أظافرهم .

1. الوراثة:

قد يكون بعض الأطفال الصغار الذين لديهم تاريخ عائلي من قضم الأظافر أكثر عرضة لهذه العادة. ليس معروفًا تمامًا كيف تؤثر الجينات على العادات مثل قضم الأظافر.



2. السلوك المكتسب:

إذا لاحظ الطفل أن أحد الوالدين أو مقدم الرعاية الأساسي أو الأخ يعض أظافره كثيرًا ، فقد يحاول محاكاة هذا السلوك.

3. الملل:

من الطبيعي أن يعض بعض الأطفال الدارجين أظافرهم بدافع الملل لأنه ليس لديهم شيء ممتع ليفعلوه.

4. القلق:

يقوم بعض الأطفال بقضم أظافرهم عند القلق لأنه يشتت انتباههم ويخلصهم من سبب القلق ، مما يجعلهم يشعرون بالاسترخاء. قد يعض الطفل الصغير أظافره أيضًا عندما يكون خائفًا أو خائفًا.



5. اضطرابات الصحة العقلية:

في بعض الأطفال الصغار ، قد يكون قضم الأظافر مظهرًا سلوكيًا لبعض الحالات النفسية الأساسية. ومن الأمثلة على ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) ، واضطراب قلق الانفصال ، واضطراب التحدي المعارض ، ومتلازمة توريت. قد يعاني عدد قليل من الأطفال الصغار من قضم الأظافر المزمن بسبب حالة سلوكية تسمى السلوك المتكرر الذي يركز على الجسم.

6. الأدوية:

في حالات نادرة جدًا ، قد يكون سلوك قضم الأظافر أحد الآثار الجانبية للأدوية.

متى تقلق بشأن قضم الأظافر؟



يميل معظم الأطفال الصغار إلى قضم أظافرهم بشكل مؤقت. ومع ذلك ، يمكنك استشارة طبيب أطفال في السيناريوهات التالية .



أصبح عض الأظافر مزمنًا

تصاب أظافر الأطفال بالبكتيريا أو الفطريات

تسبب قضم الأظافر المتكرر في كشف أسِرَّة الظفر

نزيف من فراش الظفر أو أطراف الأصابع

يتسم الجلد حول الأظافر ، أو تنمو الأظافر بشكل غير طبيعي

يتسبب قضم الأظافر في حدوث مشكلات أخرى ، مثل نمو الأظافر

قضم الأظافر مصحوب بحالات أخرى ، مثل نتف الجلد أو نتف الشعر أو التعرق الزائد



هل قضم الأظافر يتطلب العلاج؟



لا يوجد علاج محدد لقضم الأظافر. قد يتحقق الطبيب من السبب الأساسي المحتمل ، مثل المشكلات السلوكية ، لتحديد مسببات قضم الأظافر عند الأطفال الصغار. عادة ما يؤدي علاج الحالة الأساسية ، إما من خلال الاستشارة أو الأدوية ، إلى التوقف عن عادة قضم الأظافر .



إلى جانب علاج السبب ، قد يخضع بعض الأطفال الصغار الذين يعانون من عادة قضم الأظافر الشديدة للعلاجات التالية المتعلقة بإدارة العادات .

العلاج السلوكي المعرفي

تدريب عكس العادة

تقنيات الاسترخاء الملائمة للأطفال

العلاج الاجتماعي

تقنيات الرعاية الذاتية والتمارين الرياضية



كيف تمنعين طفلك الدارج من قضم الأظافر؟



يمكنك تجربة التدخلات التالية في المنزل لثني الطفل عن قضم أظافره .

1. تقليم أظافره: إن أسهل طريقة لثني طفلك عن قضم أظافره هي تقليم أظافره. قم بقص الأظافر بشكل قصير بدرجة كافية بحيث يصعب عضها. يمكن أن تجعل الطفل الصغير يبحث عن نشاط آخر غير قضم أظافره عندما يشعر بالملل.



2. إجعلي طفلك على دراية بهذه العادة: في كل مرة تري طفلك الدارج يعض أظافره ، استخدمي جملاً دقيقة لتذكيره بأفعاله. يمكنك أيضًا استخدام رمز سري أو إجراء ، مثل صافرة ، لتنبيه الطفل. يمكن أن يجعل الطفل الصغير يدرك أفعاله إذا كان يميل إلى الخروج من المنطقة وقضم أظافره. يساعد الطفل الصغير على إدراك قضم الأظافر في نهاية المطاف.

3. تقديم أنشطة بديلة: شجع الطفل الصغير على التحول إلى الأنشطة الحسية الأخرى كلما شعر برغبة في عض أظافره. على سبيل المثال ، يمكنك تزويدهم بطين النمذجة أو الألعاب ذات القوام المختلف. يمكن أن توفر هذه التحفيز الحسي الكافي لإلهاء الطفل عن قضم الأظافر.



4. مدح السلوك الإيجابي: قدري الطفل الذي يتعلم المشي عندما تلاحظ أنه تجنب قضم أظافره طواعية. يعمل التعزيز الإيجابي بشكل رائع في وضع عادات جيدة عند الأطفال. لذلك ، امدحهم بكلمات التشجيع والتقدير عندما تجدهم يفعلون الشيء الصحيح.

5. شجعي التواصل بشأن القلق: إذا شعرت أن طفلك الدارج يعض أظافره بسبب القلق ، فتحدثي معه حول هذا الموضوع. علمي الطفل أن يتواصل معك متى شعر بالقلق. يمكنك الحصول على مساعدة من أفراد الأسرة الآخرين أو إشراك خبير لتحقيق نتائج أفضل.

6. ضع في اعتبارك طلاء الأظافر الرادع لقضم الأظافر: هناك بعض أنواع طلاء الأظافر غير السامة التي تمنع قضم الأظافر بطعمها غير اللائق. تحدث إلى الطبيب قبل تجربة ملمعات الأظافر هذه حيث قد لا تكون جميعها مناسبة للأطفال.

إذا لم تنجح التدخلات المنزلية ، فلا تتردد في طلب مساعدة طبيب الأطفال. لا تقم أبدًا بمعاقبة الطفل الدارج أو توبيخه بقسوة على سلوكه. في كثير من الحالات ، قد لا يكون لدى الطفل الصغير السيطرة الكافية على هذه العادة. يمكن أن يوفر العلاج والعلاج المناسبين الراحة في الحالات التي لا تتمكن فيها من إدارة هذه العادة وإيقافها في المنزل.

قضم الأظافر عادة شائعة في مرحلة الطفولة يمكن رؤيتها حتى عند الأطفال الصغار. يمكن أن يؤدي التعامل مع المحفزات عادةً إلى عكس هذه العادة. يتخلص معظم الأطفال الصغار من هذه العادة عندما ينمون جسديًا ومعرفيًا. إذا كان الطفل يعاني من قضم الأظافر المزمن أو شعرت أنه قد يكون علامة على حالة مرضية كامنة ، فاطلب المساعدة المتخصصة.